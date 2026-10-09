Las personas interesadas en completar los estudios de bachillerato, la Prepa en Línea-SEP brinda la oportunidad de hacerlo a distancia.

La Prepa en Línea-SEP abrirá una nueva convocatoria gratuita el próximo 19 de octubre, según la fecha indicada para el proceso. El programa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) permite cursar la educación media superior por internet , sin necesidad de asistir presencialmente a un plantel.

El servicio está dirigido a personas mexicanas, sin importar su lugar de residencia, y a personas extranjeras que cuenten con estancia legal en México. Para participar, es necesario tener el certificado de secundaria o la equivalencia correspondiente.

El modelo educativo tiene cobertura nacional y ofrece flexibilidad de horarios para ingresar a las aulas virtuales. Al concluir satisfactoriamente los estudios, los participantes reciben un certificado electrónico de bachillerato con validez oficial de la SEP y reconocimiento en el Sistema Educativo Nacional.

Prepa en Línea-SEP: cuáles son los requisitos

Para participar en la convocatoria, los aspirantes deben contar con los siguientes documentos y datos:

Acta de nacimiento.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Certificado de secundaria o la equivalencia correspondiente.

Dos cuentas de correo electrónico personales, válidas y activas.

Los dos correos deben ser personales e intransferibles, no haberse utilizado en convocatorias anteriores y mantenerse activos durante el proceso. Además, no pueden modificarse durante el registro.

Para estudiar, también se necesita una computadora, tableta o teléfono inteligente con conexión a internet, que permita consultar contenidos, realizar evaluaciones y comunicarse con compañeros, facilitadores y tutores.

Para cursar la Prepa en Línea-SEP es necesario contar con un dispositivo con conexión a internet. Fuente: Shutterstock Chay_Tee

Cómo registrarse y cuánto dura el bachillerato en línea

La fecha de apertura indicada para la convocatoria es el 19 de octubre al 28 de octubre. Para registrarte en la Prepa en Línea SEP se debe cumplir con los requisitos básicos, crear una cuenta en la plataforma oficial y completar el curso propedéutico antes de iniciar los módulos del bachillerato.

El plan de estudios consta de 23 módulos, cada uno con una duración de cuatro semanas. Sin reprobar módulos, y considerando los recesos académicos, completar el bachillerato toma alrededor de dos años y seis meses.

La formación es modular e interdisciplinaria e integra cinco campos:

Matemáticas

Ciencias Sociales

Ciencias Experimentales

Comunicación

Humanidades.

El programa también ofrece asesoría virtual, tutoría personalizada y recursos educativos digitales descargables para estudiar fuera de línea.