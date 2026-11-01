Trabajadores que cotrizaron en ISSSTE e IMSS pueden unir sus aportes pensionarios bajo la modalidad portabilidad de derechos.

Las personas que cotizaron en el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, pueden solicitar la portabilidad de derechos para que se reconozcan sus periodos de cotización al tramitar una pensión. El procedimiento está sujeto a requisitos específicos.

La portabilidad de derechos está dirigida a trabajadores que cotizaron en ambos institutos, de manera simultánea o en diferentes periodos, y que buscan sumar los tiempos reconocidos para efectos pensionarios. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Consar, explica que es necesario cumplir con las condiciones aplicables a cada régimen.

“Tus periodos de cotización podrían ser reconocidos para efectos pensionarios mediante la portabilidad de derechos, siempre que cumplas con los requisitos aplicables. No esperes hasta el último momento para revisar tu historial laboral” , compartió AFORE PENSIONISSSTE.

“Tus periodos de cotización podrían ser reconocidos para efectos pensionarios mediante la portabilidad de derechos, siempre que cumplas con los requisitos aplicables. No esperes hasta el último momento para revisar tu historial laboral”, compartió AFORE PENSIONISSSTE. AFORE PENSIONISSSTE

El trámite no es automático y debe iniciarse ante el instituto de seguridad social que corresponda. De acuerdo con la información publicada por la Consar el 12 de septiembre de 2023, los interesados deben acreditar sus cotizaciones y obtener la constancia de periodos reconocidos antes de continuar con la solicitud de pensión.

¿Qué es la portabilidad de derechos y para quién está dirigida?

La portabilidad de derechos pensionarios es el mecanismo que permite reconocer los periodos de cotización registrados ante el IMSS y el ISSSTE para efectos de una pensión. También contempla la transferencia de los recursos correspondientes de las cuentas individuales, conforme a las condiciones establecidas para el procedimiento.

La Consar señala que pueden recurrir a esta opción las personas que hayan cotizado en ambos institutos, ya sea de manera simultánea o por periodos intermitentes. El objetivo es que los tiempos reconocidos en cada sistema puedan considerarse al realizar el trámite pensionario, siempre que se cumplan los requisitos aplicables.

La Consar señala que pueden recurrir a esta opción las personas que hayan cotizado en ambos institutos, ya sea de manera simultánea o por periodos intermitentes. AFORE PENSIONISSSTE

Requisitos para hacer el trámite según lo publicado por la Consar

Antes de solicitar la portabilidad, es necesario verificar el régimen pensionario y la edad, además de contar con la documentación que permita acreditar la trayectoria laboral. La Consar establece las siguientes condiciones para iniciar el procedimiento de reconocimiento de derechos entre ambos institutos:

Cotizaciones en ambos institutos: contar con periodos registrados ante el IMSS y el ISSSTE.

Régimen pensionario: pertenecer a la Ley del Seguro Social de 1973 o de 1997 y al Régimen de Cuentas Individuales del ISSSTE.

Edad mínima: tener 60 años. La solicitud puede iniciarse durante el año anterior a cumplir esa edad.

Conservación de derechos: estar dentro del periodo de conservación de derechos del IMSS cuando se trate de pensiones bajo la Ley del Seguro Social de 1973.

Constancia de periodos reconocidos: contar con la constancia correspondiente para acreditar los periodos de cotización entre ambos institutos.

Además, para el trámite se solicita una identificación oficial con fotografía, la Clave Única de Registro de Población (CURP), el documento de elección o la impresión del Expediente Electrónico Único que acredite el régimen de cuentas individuales del ISSSTE, así como el estado de cuenta de la Afore.

Es importante contar con la constancia correspondiente para acreditar los periodos de cotización entre ambos institutos. CONSAR

¿Cómo y dónde se hace el proceso de portabilidad?

La solicitud debe presentarse ante el instituto en el que se registró la última cotización. Si la baja de ambos regímenes ocurrió de manera simultánea, la persona interesada puede acudir al IMSS o al ISSSTE, según la información de la Consar. El procedimiento comienza con la solicitud de transferencia de derechos.

Las vías para iniciar el trámite dependen de la institución ante la que se presente la solicitud. El instituto receptor solicitará la información necesaria sobre los periodos cotizados y los salarios base de cotización o sueldos básicos para determinar los tiempos reconocidos en ambos sistemas.

Si el trámite se realiza ante el IMSS: la solicitud puede presentarse presencialmente en la Subdelegación más cercana al domicilio o por internet, a través de IMSS Digital.

Si se realiza ante el ISSSTE: debe acudirse presencialmente a las Subdelegaciones de Prestaciones de las Representaciones Estatales y Regionales.

Constancia de reconocimiento: al concluir esta etapa, se recibe la Constancia de Semanas Cotizadas en el IMSS con la totalización de periodos ISSSTE o el Informe de Periodos de Cotización del ISSSTE.

Solicitud de pensión: después del reconocimiento, debe continuarse el trámite pensionario ante el mismo instituto donde se presentó la solicitud de transferencia. La persona debe estar dada de baja de los regímenes obligatorios de ambas instituciones, incluida la continuación voluntaria.

Transferencia de recursos: el instituto que conceda la pensión solicitará a la Afore correspondiente la transferencia de los recursos de las subcuentas que se utilizarán para financiarla. Los saldos excedentes o los recursos de subcuentas no utilizadas permanecerán administrados por la Afore y podrán retirarse conforme al procedimiento aplicable.

La Consar indica que la transferencia de derechos tiene un plazo de referencia de 30 días hábiles. Para la resolución de la pensión, el catálogo de trámites contempla 90 días hábiles para el régimen ordinario del ISSSTE y 12 días hábiles para la pensión de cesantía en edad avanzada o vejez del IMSS. Los plazos corresponden a etapas distintas del procedimiento.

Una vez obtenida la resolución o concesión de pensión, la persona puede solicitar a su Afore el retiro de los recursos que le correspondan. Para ello, debe tener integrado su expediente de identificación y registro biométrico, presentar su identificación oficial, la resolución pensionaria y una cuenta bancaria CLABE a su nombre. La Consar señala un plazo de cinco días hábiles para el depósito posterior a la recepción de la solicitud de retiro.