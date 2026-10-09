En esta noticia Cuáles son los productos que más subieron

La inflación anual en México se ubicó en 3.45% en septiembre de 2026, según el INEGI. En el mes, los precios subieron 0.42% respecto de agosto.

La meta del Banco de México es de 3%, con un rango de tolerancia de un punto porcentual, es decir, entre 2% y 4%. El dato queda por encima del objetivo puntual, pero dentro de ese intervalo.

En su decisión del 6 de agosto, el Banxico estimó que la inflación promediaría 3.5% en el tercer trimestre, frente al 3.8% previsto antes. Esa proyección es un promedio trimestral, por lo que no se compara de forma directa con el dato mensual de septiembre. Además, el banco central prevé que la inflación general se sitúe en 3% en 2027 .

El dato de septiembre también sube frente a las lecturas previas: la inflación anual fue de 3.10% en la primera quincena de julio y de 3.26% en la primera quincena de agosto.

El jitomate es el producto que registró mayor alza inflacionaria: 30.25% mensual.

Cuáles son los productos que más subieron

Según el informe del INEGI publicado el 8 de octubre, los productos con mayor alza en septiembre fueron:

Jitomate: 30.25% mensual

Cebolla: 23.00%

Gas doméstico LP: 3.14%

Vivienda propia: 0.22%

Pollo: 1.78%

En sentido contrario, bajaron de precio la papa y otros tubérculos (13.92%), los servicios profesionales (16.44%) y los paquetes de internet, telefonía y televisión de paga (2.06%).

Cómo se compone el dato de la inflación

La inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles, fue de 3.75% anual y 0.20% mensual. La no subyacente llegó a 2.45% anual y 1.20% mensual, impulsada por las frutas y verduras, que subieron 4.40% en el mes. La próxima publicación del INPC será el 9 de noviembre de 2026.