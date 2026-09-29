El INEGI compartió los datos más actualizados del Ingreso Corriente para los Municipios de México.

La desigualdad territorial del ingreso volvió a quedar en evidencia en México. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó la tercera edición del Ingreso Corriente para los Municipios de México (ICMM) con datos del 2024.

El estudio estimó el ingreso corriente promedio trimestral por hogar en 2,469 municipios, a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).

Uno de los hallazgos más relevantes es la concentración de los municipios con mayores ingresos, ya que nueve de los diez primeros lugares pertenecen a Ciudad de México y Nuevo León, con la única excepción de Corregidora, Querétaro.

Los 10 municipios con mayor ingreso en México

De acuerdo con el INEGI, estos son los municipios con el ingreso corriente promedio trimestral por hogar más alto del país en 2024:

Municipio Ingreso trimestral Benito Juárez (CDMX) 176,661 Miguel Hidalgo (CDMX) 155,273 San Nicolás de los Garza (NL) 149,095 San Pedro Garza García (NL) 147,423 Apodaca (NL) 140,948 Guadalupe (NL) 130,959 Cuauhtémoc (CDMX) 130,014 Azcapotzalco (CDMX) 125,350 Corregidora (Querétaro) 120,651 Santa Catarina (NL) 120,614

El liderazgo de Benito Juárez y Miguel Hidalgo confirma el peso de las alcaldías capitalinas en el segmento de mayores ingresos, mientras que Nuevo León coloca cinco municipios entre los diez primeros, reflejando la fortaleza económica de su zona metropolitana.

El 74.5% de los municipios no alcanza los 60,000 pesos

El informe también muestra que 74.5% de los municipios mexicanos se ubica en los estratos muy bajo, bajo o medio, es decir, con ingresos promedio por hogar inferiores a 60,000 pesos trimestrales. Solo el 6% de los municipios pertenece al estrato de ingreso muy alto, con cifras iguales o superiores a 80,000 pesos.

En el extremo opuesto del ranking aparece Santa Magdalena Jicotlán, Oaxaca, con un ingreso estimado de 10,617 pesos por hogar, seguida por Santa María Yalina (Oaxaca) y San Miguel Ixitlán (Puebla).

La diferencia entre el municipio con mayor y menor ingreso asciende a aproximadamente 166,000 pesos trimestrales, por lo que el ingreso de Benito Juárez es 16.6 veces superior al de Santa Magdalena Jicotlán.

Estimaciones del ingreso corriente promedio trimestral por hogar, según municipio 2024. INEGI

A nivel estatal, Ciudad de México destaca porque 93.8% de sus demarcaciones se encuentra en el estrato de ingreso muy alto. También sobresalen Baja California (83.3%), Baja California Sur (60%) y Nuevo León (51%), mientras que los mayores porcentajes de municipios en los estratos más bajos se concentran en Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

El ICMM 2024 constituye una herramienta para evaluar las desigualdades económicas entre municipios y orientar políticas públicas relacionadas con el bienestar, el desarrollo regional y la focalización de recursos en todo el país.