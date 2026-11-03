En esta noticia Tendencia optimista

La economía mexicana parece estar en un momento de aceleración y optimismo: el viernes pasado el Inegi reportó un incremento de 3.2% anual del Producto Interno Bruto (PIB) en periodo julio-septiembre y un alza de 0.9% trimestral, a lo que se sumó que los analistas encuestados por el Banco de México se dividen entre los que opinan que la economía seguirá igual y los que ven una mejoría en el próximo semestre, un cambio radical en relación con la encuesta del mes pasado.

También perciben que la economía está mejor que hace un año.

El ejercicio mensual del Banco Central arrojó que los especialistas esperaban un crecimiento trimestral de 0.69% durante el tercer trimestre, una cifra que se quedó por debajo de lo reportado por el Inegi.

La encuesta arrojó también una mejora de la expectativa del crecimiento del PIB para el cierre de este año, al ubicarla en una mediana de 1.5%, pero las respuestas de la encuesta fueron recibidas hasta el 29 de octubre, es decir, un día antes de la estimación oportuna del PIB.

Pese a los buenos vientos, los analistas prevén en la encuesta de octubre, que el PIB se estancará en el último trimestre del año, pues estiman un alza secuencial de cero.

Tendencia optimista

La sensación sobre el futuro de la economía nacional presentó una mejora sustancial.

En la encuesta de septiembre 39% de los encuestados esperaban que la economía mejore en los próximos seis meses, una cifra que aumentó a 46% en apenas un mes.

Por otra parte, la proporción de encuestados que esperaba que la economía siguiera igual bajó de 54% a 46%.

Mientras tanto, los que esperan que la economía empeore en el próximo semestre subieron de 7% a 8% en un mes.

A esto se suma que la mayoría de los analistas consideran que la economía está mejor que hace un año, con 64% de las opiniones.

Por otra parte, la cantidad de especialistas del sector económico que consideran que no es un buen momento para invertir en el país también disminuyó en el último mes. En la encuesta de septiembre 46% de los encuestados consideraban que no era un buen momento para invertir, una proporción que se redujo a 39% en octubre.

En este mismo ejercicio, la opinión concurrente es que todavía no están seguros si es un buen momento para invertir en el país, con 47% de las respuestas, mientras que los optimistas que auguran que es el momento ideal para invertir en el país avanzaron de 10% a 13%.