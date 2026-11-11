El crecimiento industrial de septiembre mostró un comportamiento desigual entre la construcción, las manufacturas, la minería y el sector energético.

La actividad industrial en México se incrementó en septiembre un 1,3 % interanual, impulsada por avances en la construcción, las manufacturas y el sector energético, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato, con base en cifras originales, fue resultado del ascenso anual de la construcción (4,9 %), las industrias manufactureras (0,6 %) y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas natural (3,4 %) y pese al retroceso del 1,4 % en la minería.

La economía mexicana creció 0.9% trimestral entre julio y septiembre, por debajo del 1.4% registrado en el segundo trimestre. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Desplome en el IMAI: un 1,4 % frente a agosto

El Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) se desplomó en septiembre un 1,4 % frente a agosto, en términos reales y con cifras desestacionalizadas, mientras que a tasa anual avanzó un 1,4 %.

El retroceso mensual se debió a las caídas de la construcción (-2 %) y las manufacturas (-1,7 %), pese a los avances de la energía (1,4 %) y la minería (0,4 %).

En el acumulado de enero a septiembre, la actividad industrial mexicana avanzó un 1,1 % respecto al mismo periodo de 2025 gracias a las subidas en la minería (2,6 %), en la construcción (3,8 %), en la energía, agua y gas (0,9 %), y en las manufacturas (0,1 %).

Las cifras se conocen en medio de una recuperación desigual de la economía mexicana en 2026, después del débil crecimiento del 0,6 % registrado en 2025.

Pese al crecimiento anual, la actividad industrial cayó 1.4% mensual en septiembre, según el indicador del Inegi. CFE

PIB de México: creció 0.9% en el tercer trimestre

Según la estimación publicada por el Inegi a finales de octubre, la economía mexicana creció un 0,9 % trimestral entre julio y septiembre, por debajo del avance del 1,4 % registrado en el segundo trimestre, mientras que a tasa interanual aumentó un 3,2 %, impulsada por los sectores industrial y de servicios.

Fuente: EFE.