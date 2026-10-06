Quienes buscan evitar comisiones pueden optar por una cuenta para pensionados de una institución con convenio con el IMSS.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señala que los pensionados pueden registrar una cuenta bancaria a su nombre para recibir el pago de la pensión sin el cobro de comisiones. Para ello es necesario proporcionar la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) de una cuenta bancaria en alguno de los bancos con los que tiene convenio.

Para registrar una cuenta bancaria donde recibir el pago de la pensión del IMSS sin el cobro de comisiones por el servicio, es necesario proporcionar la CLABE de una cuenta bancaria. Esta clave tiene 18 dígitos y puede localizarse en el estado de cuenta, el contrato de apertura u otro documento emitido por el banco. El nombre del titular debe coincidir con el registrado ante el Instituto.

Cómo registrar la cuenta bancaria al IMSS

El IMSS señala que los pensionados pueden abrir una cuenta específica para recibir su pensión en alguno de los bancos que tienen convenio con el Instituto, ya que estas cuentas evitan el cobro de comisiones por consultas de saldo y disposiciones de efectivo, de acuerdo con la información del organismo.

El IMSS habilita a las personas pensionadas registrar una cuenta bancaria a su nombre para la dispersión de recursos sin el cobro de comisiones por consultas de saldo y disposiciones de efectivo. Magnific

La persona pensionada debe acudir al banco de su elección y solicitar una cuenta para pensionado IMSS. Luego, una vez abierta, la institución bancaria deberá proporcionar un documento en el que aparezcan el número de cuenta y la CLABE interbancaria. Estos datos son los que se utilizan para realizar los depósitos de la pensión.

El documento con los datos bancarios deberá presentarse ante el IMSS conforme al trámite correspondiente para registrar o modificar la cuenta en la que se recibe la prestación.

¿Qué bancos tienen convenio con el IMSS?

Entre las instituciones que aparecen en la información oficial del IMSS se encuentran:

BBVA

Banamex

Banco del Bajío

Banorte

HSBC

Santander

Scotiabank

Afirme

Banco Azteca

Banco del Bienestar

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