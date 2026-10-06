El ISSSTE mantiene en 2026 su Programa Anual de Préstamos Personales, una prestación dirigida a personas trabajadoras, pensionadas y jubiladas que cumplen con los requisitos establecidos por el Instituto.

El programa contempla distintas modalidades y montos. Entre ellas se encuentra el préstamo para adquisición de vehículos, que puede alcanzar los 285.297,60 pesos para quienes tienen más de 10 años de antigüedad.

El monto, por lo tanto, no corresponde a todos los préstamos del ISSSTE: depende del tipo de crédito solicitado y de las condiciones del derechohabiente.

¿Cuánto dinero presta el ISSSTE en 2026?

Los montos varían de acuerdo con la modalidad y la antigüedad de la persona solicitante.

Los préstamos ordinarios van desde 30.000 pesos para quienes tienen entre seis meses y cinco años de antigüedad hasta 50.000 pesos para quienes superan los 20 años. Para pensionados, el monto es de 40.000 pesos.

En los préstamos especiales, el monto asciende a 142.648,80 pesos para quienes tienen entre seis meses y cinco años de antigüedad; a 178.310 pesos cuando tienen más de cinco y hasta 10 años; y a 213.973,20 pesos para quienes superan los 10 años.

La modalidad que alcanza el monto más alto es la de adquisición de bienes de uso duradero para vehículos. En este caso, el préstamo llega a 285.297,60 pesos para personas con más de 10 años de antigüedad.

Se trata de una prestación dirigida a personas trabajadoras, pensionadas y jubiladas que cumplen con los requisitos establecidos por el Instituto.

¿Quiénes pueden solicitar un préstamo del ISSSTE?

El programa está destinado a personas trabajadoras, pensionadas y jubiladas que cumplan con las condiciones establecidas por el Instituto. Las asignaciones realizadas durante 2026 incluyen precisamente estas categorías de derechohabientes.

Uno de los requisitos principales es contar con al menos seis meses de antigüedad de incorporación total al régimen de seguridad social del ISSSTE.

También se exige contar con capacidad de endeudamiento. El ISSSTE establece que esta no debe superar el 50% del salario básico del trabajador. En el caso de pensionados, se considera el valor de la pensión.

El Instituto establece además otras condiciones vinculadas con la situación del solicitante y los créditos que tenga vigentes.

¿Cómo se solicita el préstamo al ISSSTE?

El trámite comienza en el Portal ASISSSTE. La persona interesada debe ingresar a la plataforma y seleccionar la pestaña “Económicas” y luego la opción “Registro para asignación”.

Durante 2026, el sistema funciona con un esquema diferente al de los antiguos sorteos electrónicos. El ISSSTE informó que no se realizan sorteos como mecanismo ordinario de asignación y que los préstamos se otorgan a las personas que cumplen con los requisitos establecidos. Solo puede recurrirse a un sorteo en caso de sobredemanda.

El cambio busca que quienes solicitan el crédito puedan obtenerlo de manera directa y sin intermediarios.

¿Cuándo se asignan los préstamos?

El programa realiza asignaciones de manera periódica durante todo el año. Los comunicados del ISSSTE muestran que el sistema se mantiene activo en 2026 y que se han efectuado sucesivas asignaciones a lo largo del año.

En la asignación comunicada el 26 de septiembre de 2026, por ejemplo, el Instituto informó que otorgó 10.857 préstamos personales a personas que cumplieron con los requisitos. De ese total, 4.424 fueron ordinarios, 430 exclusivos para pensionados, 3.956 especiales y 2.047 conmemorativos.

En otro proceso informado el 12 de septiembre, el ISSSTE había asignado 15.957 préstamos, también distribuidos entre las distintas modalidades.

El trámite es gratuito y no requiere gestores

El ISSSTE recuerda que los trámites para acceder a los préstamos personales son gratuitos, personales y sin intermediarios. El organismo recomienda realizar el procedimiento únicamente mediante sus canales oficiales.

Por eso, quienes estén interesados en acceder a un crédito no necesitan recurrir a gestores ni pagar por la inscripción o la asignación.

El programa de 2026 mantiene diferentes alternativas según la situación del derechohabiente. Para quienes superan los 10 años de antigüedad, la modalidad de adquisición de vehículos contempla un monto de hasta 285.297,60 pesos, mientras que otras líneas tienen límites inferiores.