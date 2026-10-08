Participar en la convocatoria no garantiza que el IMPI conceda el registro de la marca. El instituto será la autoridad encargada de analizar cada solicitud y emitir la resolución correspondiente.

La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (SEDECO) y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) lanzaron una campaña dirigida a emprendedores que busquen proteger legalmente sus marcas o avisos comerciales. Los jóvenes pueden obtener 90% de descuento para registrar un nombre de negocios, si cumplen con ciertos requisitos.

La campaña está dirigida a mexicanos de entre 18 y 29 años , que desarrollen una actividad productiva, comercial, creativa, tecnológica, artesanal, cultural, de servicios o de autoempleo en México y tengan domicilio en la Ciudad de México.

La reducción no está disponible para agencias, consultorías, gestorías, despachos o intermediarios que tramitan marcas en representación de terceros con fines comerciales.

El objetivo es facilitar el acceso de jóvenes emprendedores al registro de sus signos distintivos, fortalecer la identidad comercial de sus proyectos y contribuir a su formalización y competitividad.

Descuentos del IMPI para jóvenes emprendedores que deseen registrar su marca

El beneficio del IMPI consiste en una reducción de la tarifa para solicitar el registro, por lo que las personas seleccionadas deberán cubrir un pago de 312.64 pesos por el servicio, de acuerdo con las condiciones establecidas en la convocatoria.

La reducción únicamente aplica para marcas que nunca hayan sido registradas y para negocios que ya operen pero todavía no cuenten con un registro de marca.

El beneficio no puede utilizarse para:

Renovaciones Modificaciones de registros existentes Solicitudes que ya hayan sido presentadas

Además, cada persona podrá obtener únicamente una carta de participación y presentar una sola solicitud bajo esta campaña.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

Para participar, los jóvenes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 29 años cumplidos al 16 de octubre de 2026 .

Ser mexicana o mexicano nacido en territorio nacional.

Contar con una CURP actualizada , cuya fecha de impresión o descarga no sea mayor a tres meses.

Tener domicilio en la Ciudad de México.

Ser microemprendedor y desarrollar una actividad productiva, comercial, creativa, tecnológica, artesanal, cultural, de servicios o de autoempleo en México.

Acreditar la condición de joven microemprendedor mediante una tira de materias vigente que incluya una asignatura relacionada con emprendimiento o una constancia oficial de participación en un programa gubernamental de emprendimiento .

Contar con una Cuenta PASE del IMPI , que deberá pertenecer a la persona beneficiaria.

Solicitar el registro de una marca, aviso comercial o nombre comercial nuevo.

La convocatoria establece que no podrán participar extranjeros residentes en México, personas mexicanas por naturalización ni quienes tengan una CURP que indique nacimiento en el extranjero.

Documentos para acceder al descuento de IMPI

Para solicitar el beneficio será necesario presentar:

Carta de solicitud debidamente requisitada y firmada.

Documento que acredite la condición de joven microemprendedor.

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

CURP actualizada, con fecha de impresión o descarga no mayor a tres meses.

Captura de pantalla de la Cuenta PASE, donde sean visibles el nombre y correo electrónico de la persona beneficiaria.

Trámite para solicitar el beneficio

El primer paso consiste en registrarse en el formulario habilitado por SEDECO durante el periodo de recepción de solicitudes y adjuntar la documentación requerida.

Posteriormente, se revisará la información y verificará que la persona cumpla con los criterios establecidos en la convocatoria.

Quienes tengan documentación válida recibirán una carta firmada y foliada por el organismo, que será necesaria para continuar con el trámite ante el IMPI.

Una vez recibida la carta, es necesario realizar el formulario, pago, firma y presentación de su solicitud en la Cuenta PASE.

El trámite del IMPI deberá completarse del 5 al 16 de octubre de 2026, hasta las 13 horas.

Después de concluir el procedimiento, es neceario enviar a SEDECO el acuse final de presentación de la solicitud dentro del periodo establecido.