Su planteo estaba dirigido especialmente a los jóvenes y formaba parte de una reflexión más amplia sobre el futuro económico de India y la necesidad de modificar su cultura de trabajo.

El empresario indio Narayana Murthy, cofundador de Infosys, planteó en octubre de 2023 que los jóvenes de su país deberían estar dispuestos a trabajar 70 horas por semana para aumentar la productividad y mejorar la posición de India frente a otras economías.

La declaración fue realizada durante el primer episodio de The Record, un podcast de 3one4 Capital en el que Murthy conversó con el empresario y exdirector ejecutivo de Infosys Mohandas Pai. Sus palabras generaron un amplio debate sobre la cultura laboral y las condiciones de trabajo.

Por qué Narayana Murthy pidió trabajar 70 horas por semana

Durante la conversación, Murthy sostuvo que India debía mejorar su productividad para poder competir con países que habían logrado avances económicos importantes.

El empresario también cuestionó problemas como la corrupción y las demoras burocráticas, que, según planteó, dificultan el desarrollo del país.

“Por lo tanto, mi pedido es que nuestros jóvenes digan: este es mi país, me gustaría trabajar 70 horas a la semana”, afirmó Murthy durante el podcast.

Su planteo estaba dirigido especialmente a los jóvenes y formaba parte de una reflexión más amplia sobre el futuro económico de India y la necesidad de modificar su cultura de trabajo.

Murthy también sostuvo que la productividad y la disciplina de la población tienen relación con el desempeño de los gobiernos y con la capacidad de un país para avanzar.

El ejemplo de Alemania y Japón después de la Segunda Guerra Mundial

Para explicar su posición, Murthy recurrió a los casos de Alemania y Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Según el empresario, los trabajadores de ambos países aumentaron sus esfuerzos durante un período para contribuir a la recuperación económica.

“Después de la Segunda Guerra Mundial, los habitantes de Alemania y Japón trabajaron horas adicionales por el bien de sus países”, sostuvo.

Murthy agregó que los jóvenes indios también tienen una responsabilidad en el desarrollo económico de su país y defendió la necesidad de una población más disciplinada y enfocada en mejorar la productividad.

Su propuesta abrió un debate sobre la relación entre cantidad de horas trabajadas, productividad y bienestar laboral. Las declaraciones recibieron críticas de quienes consideraron que una jornada de 70 horas podía favorecer una cultura de sobretrabajo, mientras que otras figuras empresariales y políticas respaldaron la idea.

Las principales ideas planteadas por Murthy