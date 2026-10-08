A partir de 2028, quienes busquen ser presidentes, gobernadores o jefes de Gobierno deberán contar únicamente con la nacionalidad mexicana.

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto de la reforma constitucional que establece que quienes aspiren a la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán contar únicamente con la nacionalidad mexicana.

La reforma fue aprobada previamente por mayoría calificada en el Senado y la Cámara de Diputados, además de recibir el aval de los congresos estatales que establece el procedimiento constitucional.

El documento fue aprobado por mayoría calificada en el Senado, la Cámara de Diputados y la mayoría de los congresos estatales. Ahora será publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que entre en vigor. Fuente: EFE Mario Guzmán

Recientemente, Sheinbaum señaló que la modificación entrará en vigor para los procesos de candidatura a partir de 2028. Por ello, quienes busquen postularse a alguno de estos cargos deberán haber renunciado previamente a cualquier otra nacionalidad y conservar únicamente la mexicana.

Detalles sobre el fin de la doble nacionalidad para cargos públicos

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que este requisito deberá cumplirse antes de que las personas interesadas registren de manera formal su candidatura ante las autoridades electorales.

De acuerdo con Alcalde, las modificaciones a las leyes secundarias establecerán el procedimiento que deberán seguir quienes tengan doble nacionalidad y quieran competir por alguno de los cargos contemplados en la reforma.

El proceso no se limitará a los trámites ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ya que también podría requerir gestiones ante otras autoridades mexicanas y las instituciones correspondientes de los países donde la persona tenga una segunda nacionalidad.

La funcionaria detalló que la reforma cumplió con el procedimiento constitucional al ser aprobada por las dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso y posteriormente por 22 legislaturas estatales.

Después de que ambas cámaras realizaron la declaración correspondiente, la presidenta firmó el decreto para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

De esta manera, la nueva disposición comenzará a aplicarse a partir de 2028, por lo que las personas que pretendan contender por la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno deberán acreditar que únicamente cuentan con la nacionalidad mexicana antes de registrar su candidatura.

Polémica por la decisión de Claudia Sheinbaum

La mandataria había presentado la iniciativa a finales de agosto de este año con el argumento de que quienes encabecen el Poder Ejecutivo federal o los gobiernos estatales deben evitar posibles conflictos derivados de contar con otra nacionalidad.

La propuesta generó críticas de partidos opositores, que señalaron que el requisito podría limitar los derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad, especialmente de quienes nacieron en el extranjero o emigraron a otros países.