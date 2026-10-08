Hay dos tipos de firma electrónica en México: simple y avanzada. Pero ambas cuentan con validez jurídica y segura.

La e.firma, también conocida como firma electrónica, es una herramienta digital del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que permite identificar al contribuyente de manera segura y realizar distintos trámites fiscales de forma online. Todos la guardan en una memoria USB, dado que las autoridades lo exigen al momento de tramitarla en las oficinas.

Para sorpresa de algunos contribuyentes en México, es posible recuperar la firma electrónica si no se encuentra el USB. El procedimiento es sencillo y consta de pocos pasos.

La e.firma es una herramienta de autenticación digital compuesta por datos únicos que permiten identificar al firmante.

E.firma del SAT: ¿cómo recuperar la firma electrónica si no encuentras tu USB?

Si pierdes la memoria USB, es importante distinguir cuál de los archivos guardados en la memoria USB extraviaste, ya que el procedimiento para recuperarlos es diferente.

La clave privada (.key) no puede recuperarse por internet, mientras que el certificado (.cer) sí puede volver a descargarse desde el portal del SAT.

Archivo con extensión .key, correspondiente a la clave privada

Archivo con extensión .cer, que contiene el certificado

Archivo .cer

Si únicamente perdiste el certificado de la e.firma, puedes obtenerlo en línea sin acudir a una oficina del SAT.

Para hacerlo, sigue los pasos:

Ingresa al sitio web del SAT Selecciona la sección “Otros trámites y servicios” Busca el apartado relacionado con la identificación y la firma electrónica.

Desde ahí podrás solicitar nuevamente el certificado y seguir las instrucciones que indique la plataforma.

Clave privada .key

Esta no es posible recuperarla mediante internet. Para obtener una nueva deberás realizar el trámite correspondiente ante el organismo.

Agendar una cita en el sistema de atención del organismo Seleccionar la opción relacionada con la renovación y revocación de e.firma

Posteriormente, deberás acudir al turno con una identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y una memoria USB. Las autoridades revocarán la firma electrónica anterior y generará una nueva, con una vigencia de cuatro años.

¿Para qué sirve la e.firma?

La e.firma funciona como una identificación y autenticación digital que permite acreditar la identidad del contribuyente. Además de contar con validez jurídica equivalente a una firma autógrafa, facilita la realización de diversos trámites fiscales.

Entre sus principales usos se encuentran:

Presentar declaraciones.

Solicitar devoluciones de impuestos.

Actualizar o modificar información del RFC.

Generar Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).

Firmar documentos digitales.

Realizar trámites ante distintas dependencias gubernamentales.

Su renovación puede realizarse en línea hasta 24 horas antes de que expire y, bajo las condiciones establecidas por el organismo, también puede efectuarse mediante SAT ID después del vencimiento. Otra alternativa es acudir a una oficina para realizar el trámite.