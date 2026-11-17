El acuerdo de la SEP establece los criterios que deberán seguir las instituciones de Educación Básica para evaluar los aprendizajes, registrar las calificaciones y determinar la acreditación y promoción escolar de los estudiantes.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo número 10/09/23, mediante el cual se establecen los lineamientos generales para evaluar los aprendizajes, acreditar grados, promover estudiantes, regularizar su situación académica y certificar los estudios de quienes cursan preescolar, primaria y secundaria.

Una de las disposiciones más destacadas es la eliminación del requisito mínimo obligatorio del 80% de asistencia en las escuelas. Ya no será requisito para acreditar y avanzar de grado en Educación Básica, por lo que la cantidad de inasistencias ya no constituye un factor determinante para aprobar el ciclo escolar.

La disposición tiene alcance nacional y es de aplicación obligatoria tanto para las escuelas públicas como para las instituciones particulares de Educación Básica. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El Artículo 7, inciso D, indica que la asistencia debe figurar en la Boleta de Evaluación, pero no puede utilizarse como un requisito para aprobar el año escolar.

En otras palabras, la escuela debe registrar cuántos días asistió el alumno o la alumna durante el ciclo lectivo. Sin embargo, ese número funciona solo como una referencia para que docentes, familias y estudiantes puedan reflexionar sobre la continuidad de la asistencia y su posible impacto en el aprendizaje.

¿Qué dice el Acuerdo número 10/09/23?

En la práctica, el inciso D) del Artículo 7 implica que:

La asistencia se registra y aparece en la boleta.

Los docentes y las familias pueden utilizar esa información para identificar inasistencias frecuentes y conversar sobre sus posibles consecuencias.

Tener muchas faltas, por sí solo, no puede ser un motivo para impedir que el alumno o la alumna acredite el grado o el ciclo escolar.

La acreditación debe definirse según los criterios de evaluación y aprendizaje establecidos para cada nivel educativo.

En síntesis, el artículo diferencia entre informar la asistencia y utilizarla como condición para aprobar. La cantidad de días asistidos debe quedar asentada en la boleta, pero no constituye un criterio de acreditación. Esto no significa que la asistencia deje de ser importante ni que la escuela no pueda hacer un seguimiento de las inasistencias.

Detalles del Acuerdo número 10/09/23

Asimismo, contempla revisiones periódicas en las que se tomará en cuenta la participación de las autoridades educativas de los estados, con el objetivo de garantizar una evaluación adecuada del desempeño escolar.

De acuerdo con el documento, la responsabilidad de evaluar los aprendizajes corresponde exclusivamente al personal docente. Para hacerlo, los maestros deberán considerar las evidencias reunidas durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. A partir de esta información, podrán definir las estrategias necesarias para dar continuidad a la formación de cada estudiante y determinar si corresponde su promoción al siguiente grado o nivel educativo.

Los resultados deberán comunicarse a las alumnas y los alumnos, así como a sus madres, padres o tutores, durante los tres periodos de evaluación establecidos en el calendario escolar de cada ciclo lectivo.

El acuerdo también establece que la Boleta de Evaluación será el documento oficial para informar sobre el desempeño académico de los estudiantes a sus familias y a las autoridades escolares, de acuerdo con el grado y nivel educativo que cursen.

Para mantener un formato uniforme en todo el país, la SEP, mediante la Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) y la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR), será responsable de definir los contenidos y las características de diseño de las boletas, conforme a las disposiciones legales vigentes.

¿Qué información debe incluir la Boleta de Evaluación?

El documento deberá reunir los datos necesarios para identificar al estudiante, la institución educativa y los resultados de su trayectoria escolar. Entre los elementos obligatorios se encuentran:

Nombre de la alumna o el alumno, nivel educativo y grado escolar que cursa. Información de identificación de la escuela o del servicio educativo donde realiza sus estudios. Nombre del docente responsable de registrar las evaluaciones. Registro de asistencia, que indicará la cantidad de días que el estudiante concurrió a clases.

Respecto de este último punto, la SEP aclara que la asistencia funcionará como un elemento de referencia para que docentes, responsables del registro, familias y estudiantes reflexionen sobre el proceso educativo. Sin embargo, no será considerada un criterio para determinar la acreditación de los aprendizajes, salvo en los casos y niveles en los que el propio acuerdo establece expresamente su utilización.

Por otra parte, la normativa determina que el Plan y los Programas de Estudio serán la base para organizar la evaluación. Se tendrán en cuenta el perfil de egreso esperado para la Educación Básica y los contenidos correspondientes a los distintos campos formativos, fases y grados escolares.