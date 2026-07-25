Trabajo, gimnasio, llevar a los hijos al colegio, ir a la universidad, citas con los amigos, recibir la visita de familiares, responder más correos, atender los deberes de la casa, noches de insomnio... todo esto y mucho más hace que la batería física de cualquier persona se agote y con la edad esta energía se va agotando y se acude a bebidas como el café, mate, tés o energizantes para estar al ritmo con el día y la semana.

Cada vez más investigaciones analizan el potencial de la remolacha (Beta vulgaris rubra) como un alimento funcional capaz de aportar beneficios a la salud. De acuerdo con una revisión publicada por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), este vegetal destaca por su elevado contenido de nitratos naturales y betalaínas, dos compuestos relacionados con una mejor función vascular y una potente acción antioxidante y antiinflamatoria.

Dormirm mal

Aunque no existe una bebida capaz de “rejuvenecer” literalmente el organismo, el jugo de remolacha sí puede convertirse en un aliado para quienes buscan combatir la sensación de cansancio, mejorar el rendimiento físico y favorecer una mejor oxigenación de los tejidos.

La evidencia científica señala que estos efectos están relacionados con el aumento de la disponibilidad de óxido nítrico en el organismo, lo que mejora el flujo sanguíneo y la eficiencia cardiovascular.

¿Por qué el jugo de remolacha puede ayudar a sentir más energía?

Según la revisión de los NIH, el principal protagonista de la remolacha es su contenido de nitrato inorgánico. Una vez ingerido, este compuesto se transforma mediante un proceso natural del organismo en óxido nítrico (NO), una molécula fundamental para el funcionamiento de los vasos sanguíneos.

Según estudios del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH), el consumo de remolacha podría estimular las funciones del lóbulo frontal, una región del cerebro clave para la memoria y la toma de decisiones. Imagen: archivo.

Al mejorar la circulación y favorecer que el oxígeno y los nutrientes lleguen con mayor eficiencia a músculos y órganos, muchas personas experimentan una mejor respuesta durante la actividad física y una menor sensación de fatiga.

Además, la revisión científica destaca que diversos estudios han demostrado beneficios sobre la presión arterial y el rendimiento deportivo.

Los componentes más importantes de la remolacha son:

Nitratos naturales que aumentan la disponibilidad de óxido nítrico.

Betalaínas con potente acción antioxidante.

Compuestos antiinflamatorios de origen vegetal.

Ácido ascórbico (vitamina C).

Carotenoides.

Ácidos fenólicos.

Flavonoides.

Tomar jugo de remolacha

Mucho más que energía: los beneficios que encontró la ciencia

La revisión científica señala que la remolacha no solo puede contribuir a un mejor rendimiento físico. También reúne compuestos bioactivos que han despertado el interés de los investigadores por su posible utilidad como complemento nutricional en enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo y la inflamación.

Entre los efectos descritos en estudios realizados en humanos y modelos experimentales destacan la reducción de la presión arterial, la protección de la función de los vasos sanguíneos, la disminución del estrés oxidativo, la atenuación de procesos inflamatorios y la preservación de la circulación cerebral. Asimismo, los investigadores mencionan que existe evidencia de una mejora del rendimiento atlético tras la suplementación con remolacha.

Cómo preparar esta bebida natural en casa y qué tener en cuenta

Una de las formas más sencillas de incorporar este alimento a la dieta es preparar un jugo de remolacha utilizando la raíz fresca, sola o combinada con otras frutas y verduras para mejorar su sabor. Lo importante es conservar el contenido natural de nitratos y otros compuestos bioactivos.

Más energía para enfrentar el día.

Utiliza remolacha fresca y bien lavada.

Puedes consumirla en jugo o incorporarla a otras preparaciones.

Mantén una dieta rica en frutas y verduras para potenciar sus beneficios.

Evita considerar el jugo como un sustituto de tratamientos médicos.

Si padeces hipertensión, diabetes u otra enfermedad crónica, consulta con un profesional de la salud antes de hacer cambios importantes en tu alimentación.

En sus conclusiones, los NIH destacan que la remolacha es una potente fuente dietética de compuestos promotores de la salud, con efectos antioxidantes, antiinflamatorios y protectores del sistema vascular.

La evidencia disponible sobre la remolacha y sus efectos respalda que puede favorecer la energía, el rendimiento físico y la salud cardiovascular. Sus beneficios forman parte de un patrón de alimentación saludable y no sustituyen hábitos como una buena alimentación, descanso adecuado y actividad física regular.