En gran parte del mundo, el yogur de fresa se mantiene entre los sabores más elegidos y comercializados, junto con las variedades natural y vainilla.

El yogurt es uno de los alimentos más elegidos para comenzar el día con un desayuno nutritivo o incorporar proteínas a la alimentación diaria. Sin embargo hay dos tipos: natural y griego, ambos con nutricionales, pero con diferencia

La principal distinción entre estas dos variedades está en su composición nutricional, especialmente en la cantidad de proteínas y calcio. En términos generales, el yogurt griego aporta más proteínas, mientras que el yogurt natural suele contener una mayor cantidad de calcio. Por eso, ninguno es superior al otro: la elección depende de las necesidades nutricionales y los objetivos de cada persona.

Para quienes buscan cuidar su alimentación, la opción más recomendable es el yogur natural sin azúcares agregados ni edulcorantes, elaborado únicamente con leche y fermentos lácticos. Fuente: Shutterstock

Especialistas en nutrición destacan que ambas alternativas son alimentos nutritivos elaborados a partir de leche y cultivos bacterianos, aunque presentan diferencias en su textura, sabor y proceso de producción . Para entender cuál conviene comprar, es importante conocer qué aporta cada variedad y cuáles son sus ventajas y desventajas.

¿Cuál es la diferencia entre el yogurt griego y natural?

El yogurt griego se caracteriza por tener una mayor concentración de proteínas y una consistencia más espesa y cremosa. El yogurt natural, en cambio, suele presentar una textura más ligera, un sabor suave y una proporción superior de calcio.

De acuerdo con los datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), una porción de 170 gramos de yogurt griego natural descremado aporta:

104 calorías.

18 gramos de proteínas.

6 gramos de azúcar.

6 gramos de carbohidratos.

189 miligramos de calcio.

En la misma cantidad, el yogurt griego elaborado con leche entera contiene:

160 calorías.

15 gramos de proteínas.

6 gramos de azúcar.

8 gramos de carbohidratos.

189 miligramos de calcio.

Por otro lado, una porción de 170 gramos de yogurt natural descremado aporta:

85 calorías.

7 gramos de proteínas.

14 gramos de carbohidratos.

284 miligramos de calcio.

En el caso del yogurt natural elaborado con leche entera, la misma cantidad contiene:

133 calorías.

6 gramos de proteínas.

7 gramos de azúcar.

9 gramos de carbohidratos.

216 miligramos de calcio.

Estas cifras permiten observar que el yogurt griego ofrece una cantidad considerablemente mayor de proteínas, mientras que el natural puede aportar más calcio y tener menos calorías, especialmente en sus versiones descremadas. De todos modos, los valores pueden variar según la marca, los ingredientes y el tipo de leche utilizado.

¿Qué beneficios tiene el yogurt griego y el natural?

Una de las principales ventajas del yogurt griego es su elevado contenido proteico . Según especialistas en nutrición, buena parte de estas proteínas corresponde a la caseína, que se digiere lentamente y contribuye a prolongar la sensación de saciedad. Además, este nutriente resulta importante para el mantenimiento y desarrollo de la masa muscular.

Su consistencia particular se obtiene mediante un proceso de filtrado en el que se elimina parte del suero líquido del yogurt. Como resultado, el producto final queda más concentrado, espeso y cremoso que el convencional.

Entre sus principales ventajas se encuentran:

Podría potenciar los efectos antiinflamatorios del ejercicio. Una investigación publicada en 2025 observó que el consumo de yogurt griego, combinado con entrenamiento físico, podría reforzar algunos beneficios relacionados con la reducción de la inflamación.

Podría contribuir a la protección de la salud intestinal. Tanto el yogurt natural como el griego contienen bacterias que pueden influir positivamente en la microbiota intestinal. Algunas investigaciones estudian su posible relación con una menor incidencia de cáncer colorrectal.

El natural, por su parte, tiene un sabor más suave y una consistencia menos espesa que permite combinarlo con distintos ingredientes, desde frutas frescas y frutos secos hasta semillas y cereales.

Además, suele ser una opción más económica que el yogurt griego y puede aportar una mayor cantidad de calcio, un mineral fundamental para mantener los huesos y los dientes en buenas condiciones.

¿Cuál conviene comprar: yogurt griego o natural?

Ambas variedades pueden formar parte de una alimentación equilibrada y ofrecen nutrientes importantes para el organismo. Lo fundamental es identificar qué se busca priorizar al momento de elegir.

Si el objetivo es aumentar el consumo de proteínas, favorecer la recuperación muscular y prolongar la saciedad, el yogurt griego puede ser la alternativa más conveniente . Su mayor concentración proteica lo convierte en una buena opción para deportistas o personas que desean incorporar más proteínas a sus desayunos y colaciones.

En cambio, si se busca una alternativa más económica, con una textura ligera y un mayor aporte de calcio, el yogurt natural puede ser una mejor elección . También resulta práctico para:

Preparar batidos Combinar con frutas Incorporar en distintas recetas

Los especialistas coinciden en que no alcanza con evaluar solo la cantidad de calcio para determinar cuál es más saludable. La salud de los huesos también depende de otros nutrientes, como:

Proteínas

Magnesio

Vitamina D

Vitamina K

Fósforo