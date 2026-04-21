Las acciones del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) arrancaron la jornada del martes con un avance de 2.4% en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), para ubicarse en 441.86 pesos por unidad (Ciudad de México 8:03 horas), luego de sorprender al mercado con una mejora en rentabilidad. Sin embargo, el optimismo inicial convive con una lectura más cauta por parte de los analistas luego de que Banorte recortó su recomendación a Mantener desde Compra, en medio de un entorno que aún presenta riesgos para el sector. La compañía —operadora de 12 aeropuertos en el Pacífico mexicano— reportó ingresos por 11,369 millones de pesos en el primer trimestre de 2025, un crecimiento de 2.8% anual. En tanto, la utilidad neta avanzó 15.8%, hasta los 3,178 millones de pesos, marcando el arranque de la temporada de reportes financieros. El flujo operativo (EBITDA) se elevó a 5,989 millones de pesos, equivalente a un incremento de 6.4% frente al mismo periodo del año previo. “Sorprende la mejora en rentabilidad, a pesar de retos en el entorno”, señalaron analistas de Banorte. Pese a estos resultados, el desempeño operativo mostró señales mixtas. Durante el primer trimestre de 2026, el tráfico de pasajeros cayó 5.5%, afectado por disrupciones en la movilidad tras los eventos de seguridad en Jalisco vinculados a la captura de ‘El Mencho’, con impacto en destinos clave como Guadalajara y Puerto Vallarta. A esto se sumaron presiones externas, como el alza en los precios del petróleo —que encareció la turbocina—, parcialmente compensadas por la recuperación paulatina tras el huracán ‘Melissa’ en Jamaica. “La combinación de crecimiento en ingresos con contracción en tráfico sugiere una dinámica menos equilibrada”, advirtieron analistas de GBM. Para 2026, GAP proyecta un crecimiento en ingresos de entre 8% y 11%, con una expansión similar en EBITDA y un margen estimado de 65% ±1%. Banorte considera viable la estrategia de la compañía para impulsar la rentabilidad, apoyada en catalizadores como el Cross Border Xpress y el Mundial de Fútbol 2026. No obstante, el ajuste en la recomendación refleja una visión más prudente sobre el sector. En paralelo, GBM destacó que la emisora aún cuenta con incrementos tarifarios pendientes de implementar en términos reales, lo que pondrá a prueba su capacidad para capturar dichos ajustes sin afectar la demanda. La atención del mercado se centrará ahora en el “GAP Day”, donde se espera que la compañía ofrezca mayor visibilidad sobre sus perspectivas y los catalizadores que podrían sostener su desempeño financiero en los próximos trimestres.