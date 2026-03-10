Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) planea recaudar hasta MXN $12,300 millones en el mercado de deuda local para financiar la adquisición de una participación en Cross Border Xpress (CBX), la terminal transfronteriza que conecta Estados Unidos con el aeropuerto de Tijuana. La empresa busca colocar MXN $8,500 millones en certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores, con opción de sobreasignación por 3,800 millones, según una presentación a inversionistas. La emisión está prevista para la última semana de marzo. La oferta se dividirá en dos tramos. El GAP 26 tendrá un plazo de tres años con pagos de interés cada 28 días, mientras que el GAP 26-2 vencerá en 10 años y pagará intereses cada 182 días. Ambos instrumentos se emitirán bajo un programa de deuda por hasta MXN $55,000 millones. BBVA, Santander y Scotiabank actuarán como intermediarios colocadores. GAP planea destinar los recursos a la compra de una participación de 25% en CBX. El CBX es un puente peatonal cerrado (un “puerto de entrada” exclusivo) que conecta una terminal de pasajeros en San Diego directamente con el Aeropuerto Internacional de Tijuana (TIJ). El cruce representa cerca de 32% del tráfico de pasajeros de esa terminal. La emisión cuenta con calificación AAA de Moody’s y S&P, que refleja la fortaleza financiera de la empresa para cumplir con sus obligaciones. Moody’s señaló que la calificación incorpora la posición competitiva de GAP en una industria altamente regulada y con elevadas barreras de entrada, así como su apalancamiento moderado, cobertura de intereses y posición de liquidez. “GAP opera cinco de los diez aeropuertos más grandes de México y concentró 31.4% del tráfico de pasajeros del país en 2025”, señaló la agencia. La calificadora también advirtió que la evaluación considera altos requerimientos de inversión en el Programa Maestro de Desarrollo, la elevada proporción de costos fijos del sector y la sensibilidad del tráfico aéreo a los ciclos económicos. Moody’s también mencionó la reciente disminución en el tráfico del aeropuerto de Montego Bay, vinculada a daños en infraestructura turística en Jamaica. El grupo aeroportuario anunció recientemente un Programa Maestro de Desarrollo por MXN $43,185 millones de pesos para los próximos cinco años. Del total, 44% se destinará al aeropuerto de Guadalajara, 18% a Tijuana, 13% a Los Cabos y 7% a Puerto Vallarta, mientras que el resto se distribuirá entre otras terminales en México. Las inversiones forman parte de los preparativos de infraestructura rumbo al Mundial de Futbol 2026, en el que Guadalajara será una de las sedes en México. El director general Raúl Revuelta dijo previamente que el evento podría impulsar una transformación turística en el estado similar a la observada en Barcelona, y atraer visitantes internacionales que posteriormente viajen a destinos como Cancún, Los Cabos y Oaxaca. Como parte de su estrategia de financiamiento, GAP también evalúa emitir una Fibra E de infraestructura para apoyar las inversiones en sus aeropuertos.