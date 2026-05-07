“¿El sistema aeroportuario capitalino está lo suficientemente listo como para aguantar la demanda que generará el Mundial sin generar caos para las fechas cercanas al 11 de junio?” Esta pregunta hecha por El Cronista a expertos en aeronáutica a 37 días del inicio de la justa mundialista tuvo una respuesta que hizo levantar la ceja a más de uno de los presentes: “La respuesta concreta es: no lo sé”, dijo Víctor Hugo Valdés Cervantes, profesor de investigador eh de la Universidad Anáhuac, especializado en competencia económica del sector aeronáutico. Durante la presentación del estudio “Eficiencia de Capital y Riesgo: Comparación Sectorial de Aeropuertos y Aerolíneas en México”, realizada por Games Economics, el especialista mencionó que en los últimos años no hubo la inversión suficiente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para garantizar su funcionalidad y ahora trabajan a marchas forzadas para completar las remodelaciones. Mencionó que como usuario, ha sido testigo de los trabajos a marchas forzadas que se hacen en la principal terminal aérea del país. “Están cambiando plafones, creo que esa inversión se debió hacer hace tiempo. ¿Van a estar listos? La verdad no lo sé”, señaló. El contraste es todavía mayor: el AICM es propiedad del Gobierno Federal, mientras que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, pertenece al Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), mientras que el de Monterrey es propiedad del Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA). Estos dos últimos, a ojos del especialista, sí tienen la capacidad para soportar el flujo extraordinario de pasajeros que implicará el Mundial. En este contexto, la Federación Mexicana de Fútbol calcula que el torneo moverá alrededor de u$s 3,000 millones en negocios, mientras que en el sector turístico se esperan ingresos superiores a u$s 1,000 millones, con una previsión de hasta 5,5 millones de visitantes. Más aún, el especialista mencionó que el AICM es el nodo del sistema aeroportuario mexicano y que su capacidad operativa se redujo de 61 operaciones por hora en 2022 a 52, luego a 43 y después a 44, una disminución cercana al 30% que, advierte, todavía impacta al transporte aéreo.