El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) espera captar alrededor de MXN $40,000 millones mediante el lanzamiento de una Fibra E para financiar parte de su plan de expansión aeroportuaria en México entre 2026 y 2029, una estrategia que ya había anticipado previamente su director general, Raúl Revuelta. De acuerdo con un documento enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa inició el proceso para la posible constitución de “FIBRA GAP”, un fideicomiso de inversión en energía e infraestructura que tendría como objetivo adquirir una participación minoritaria en las 12 concesionarias aeroportuarias que opera el grupo en México. “Con la primera emisión de FIBRA GAP, cada uno de los 12 aeropuertos pretende obtener recursos que permitan complementar la ejecución del Programa Maestro de Desarrollo para el periodo 2026-2029”, señaló la compañía en el documento. El Programa Maestro de Desarrollo (PMD) contempla inversiones por alrededor de MXN $50,000 millones y forma parte de lo que Revuelta calificó previamente como un “agresivo plan” de expansión para fortalecer la infraestructura aeroportuaria del país. Para financiar el proyecto, GAP ha recurrido a distintos mecanismos de fondeo. En abril, la emisora colocó 10,718 millones de pesos en certificados bursátiles, bajo un programa autorizado por hasta MN $50,000 millones vigente desde 2015. La compañía también anunció recientemente la emisión de 89.7 millones de acciones, con lo que actualmente suma 595 millones de títulos en circulación, divididos entre las series B y BB. Con este vehículo, GAP buscaría atraer recursos de inversionistas institucionales, incluidas las Afores, aprovechando recientes cambios regulatorios en la Ley del Mercado de Valores. “Probablemente haremos una mezcla de créditos bancarios, CEBURES e incluso una Fibra E”, dijo previamente Revuelta. “Es una opción que estamos analizando. Es una vía adicional para que las Afores financien este crecimiento”. La inversión prevista contempla una expansión relevante de la infraestructura aeroportuaria del grupo, incluyendo un incremento de 60% en terminales de pasajeros, 35% en puntos de inspección y accesos, 25% en posiciones para aeronaves y 10% en infraestructura de campo de vuelo. La empresa aseguró que el plan también impulsará el desarrollo económico regional mediante generación de empleo e inversión vinculada a los aeropuertos. Entre los proyectos prioritarios destacan inversiones adicionales por 3,662 millones de pesos para Puerto Vallarta. Revuelta indicó previamente que ya se han destinado cerca de 9,000 millones de pesos al desarrollo de esa terminal. El PMD también contempla inversiones por MXXN $11,400 millones en Baja California y 8,090 millones en Baja California Sur. Tan solo el aeropuerto de Tijuana —que moviliza 12.6 millones de pasajeros al año— recibirá alrededor de 9,789 millones de pesos. En paralelo, GAP también avanzó en la consolidación de su negocio transfronterizo Cross Border Xpress (CBX). La semana pasada, la compañía informó que concluyó el proceso para adquirir el 25% restante del negocio, con lo que pasará a controlar el 100% de la operación.