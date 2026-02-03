En esta noticia GAP busca esquema similar al malogrado NAICM

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) invertirá MXN $26,036 millones en los próximos cinco años en la terminal de Guadalajara, que se prepara para ser una de las sedes clave del Mundial 2026 y que la ciudad trascienda como polo turístico.

En conferencia con medios, Raúl Revueltas, director general de GAP, explicó que este monto forma parte de un “agresivo plan” de inversión por MXN $52,000 millones contemplado en el Plan Maestro de Desarrollo (PMD) 2025-2029.

El directivo estimó que Guadalajara podría recibir entre 500,000 y 700,000 visitantes durante la Copa Mundial de Futbol, flujo que —aseguró— la terminal está en condiciones de absorber. Para garantizar la operación, el aeropuerto reforzará sus equipos con alrededor de 4,000 trabajadores adicionales en áreas como limpieza, aduanas y servicios operativos.

“Nos hemos preparado de manera concienzuda. Firmamos el convenio con FIFA hace 10 años y hemos estado trabajando con ellos para tener la mejor operatividad”, afirmó.

Sin embargo, el proyecto va más allá del corto plazo. Revueltas consideró que, tras el Mundial, Guadalajara podría experimentar una transformación turística similar a la que vivió Barcelona después de los Juegos Olímpicos.

Dentro del paquete de inversiones en Jalisco, Puerto Vallarta es la otra gran apuesta del grupo. Para esta terminal, que proyecta cerrar 2025 con 6.9 millones de pasajeros, se contemplan MXN $3,662 millones adicionales. No obstante, el directivo detalló que ya se han invertido 9,000 millones de pesos en su desarrollo.

El PMD también contempla MXN$ 11,400 millones para Baja California y 8,090 millones para Baja California Sur. En el caso del Aeropuerto de Tijuana, que moviliza 12.6 millones de pasajeros, la inversión ascenderá a 9,789 millones de pesos.

Para financiar este ambicioso programa, GAP analiza diversas alternativas en el mercado de capitales. Entre ellas destaca la posible emisión de una Fibra E, figura que permitiría canalizar recursos de las Afores hacia proyectos de infraestructura.

“La Ley del Mercado de Valores cambió recientemente y abre nuevas oportunidades para que las Afores inviertan. Probablemente haremos una mezcla de créditos bancarios, CEBURES e incluso una Fibra E”, explicó Revueltas.

El directivo recordó que este instrumento —un fideicomiso de inversión en energía e infraestructura— fue utilizado por el extinto Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

“Es una opción que estamos analizando. Es una vía adicional para que las Afores financien este crecimiento”, señaló.

En el frente macroeconómico, Revueltas se mostró optimista respecto a la economía mexicana y las negociaciones del T-MEC. Consideró que, pese al “ruido” en torno al tratado, la relación comercial y cultural entre México, Estados Unidos y Canadá seguirá siendo sólida.

“Hay mucho ruido con el T-MEC, pero la relación comercial entre los tres países existía antes del tratado y continuará”, sostuvo.

Al final del periodo, Revueltas proyecta que GAP registre cerca de 80 millones de usuarios de sus 12 terminales aéreas.