Con madruguete incluido, Fibra Mty finalmente fue la ganadora de la guerra de ofertas por Fibra Maquarie, un portafolio de propiedades industriales en el norte y centro del país.

Cortesía Fibra MTY

La compra de la Fibra se concretó fuera de horario de mercado, en domingo, después de que grandes fideicomisos iniciaran una guerra de ofertas por este portafolio de propiedades.

Además de Fibra Mty, Fibra Next y Prologis apostaron por adquirir el portafolio de propiedades, en un proceso que duró cinco meses.

El arranque

A finales de febrero, Prologis lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) voluntaria, para iniciar una compra; sin embargo para marzo Fibra Next y Mty se sumaron a la intención de compra, iniciando así una guerra de ofertas.

Al entrar a mayo, Next inició a presentar ofertas agresivas, que llegaron a los MXN $49 por acción de Macquarie.

Incluso, el viernes pasado, Fibra Next anunció que obtuvo la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) para proceder con la compra.

Fibra Mty lanzó una contraoferta, que representó MXN $39,000 millones, mientras que Prologis dijo que los precios habían llegado a niveles injustificables y el 25 de mayo venció su oferta final por el portafolio de Macquarie.

La guerra estaba entre dos punteros.

Madruguete

Apenas el viernes pasado Fibra Next se puso a la cabeza de la carrera, al anunciar que la CNA le dio la autorización final para la compra.

Sin embargo, Fibra Mty obtuvo este domingo una aceptación superior a 80% de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CFBI) en circulación de la empresa, por lo que se cerró la operación después de cuatro meses de batalla corporativa.

De acuerdo con Fibra Mty, la operación elevará sus activos consolidados a aproximadamente u$s 6,500 millones y la consolidará como una de las plataformas inmobiliarias más grandes de México.

La empresa informó que se cumplieron exitosamente todas las condiciones necesarias para concluir su oferta pública de adquisición por los CBFIs de Fibra Macquarie, lo que representó un hito en la historia de la compañía y reflejó la confianza de inversionistas y participantes del mercado en su estrategia de crecimiento.

Operación histórica

Al considerar el valor de los certificados de los accionistas que aceptaron la oferta, la transacción fue valuada en aproximadamente u$s 1,700 millones, una de las operaciones más relevantes realizadas en el mercado público inmobiliario mexicano.

A partir de esta acción, Fibra Mty extenderá su presencia en el mercado industrial, ampliará su escala operativa.

“Este resultado confirma la confianza del mercado en nuestra visión de largo plazo y fortalece nuestra capacidad para seguir construyendo una de las plataformas inmobiliarias más relevantes de México”, señaló la compañía.

Nuevos objetivos

Fibra Mty destacó que el nivel de aceptación alcanzado facilitará una transición ordenada y eficiente, en coordinación con el equipo de Fibra Macquarie, con el objetivo de garantizar la continuidad operativa y capturar los beneficios estratégicos derivados de la combinación de ambos negocios.

La compañía agradeció a sus inversionistas y a los tenedores de Fibra Macquarie por la confianza mostrada durante el proceso, al tiempo que reiteró su compromiso de mantener los principios de disciplina financiera, transparencia, alineación con inversionistas y excelencia operativa que han caracterizado su gestión.

El portafolio de Fibra Macquarie es un activo clave en medio del contexto de relocalización de cadenas de valor, impulsado por la política industrial de Donald Trump, que busca reducir la dependencia de productos provenientes de Asia y concentrar la producción en Norteamérica.

Fibra Macquarie tiene una fuerte presencia en el sector industrial, clave para el comercio exterior, complementado con propiedades comerciales que generan ingresos constantes, señala la empresa.