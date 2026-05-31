Mezclar miel con sal: para qué sirve y por qué lo recomiendan antes de entrenar.

La miel de abeja es uno de esos ingredientes más comunes en la cocina gracias a su versatilidad. Suele utilizarse en infusiones, con frutas, yogur o para acompañar tostadas y quesos untables. Sin embargo, pocas personas saben que combinarla con sal marina puede aportar distintos beneficios para el bienestar general.

Aunque a simple vista parecen ingredientes sin relación, especialistas en bienestar y hábitos saludables recomiendan consumirlos juntos por sus propiedades complementarias. Mientras la sal marina aporta sodio y minerales esenciales, la miel brinda energía rápida gracias a sus azúcares naturales y contiene antioxidantes en pequeñas cantidades.

Al combinar miel con agua tibia y una pizca de sal rosa del Himalaya, podemos crear una bebida reconfortante que promueva la relajación y mejore la calidad del sueño (Fuente: Freepik)

Esta combinación se volvió popular por sus posibles beneficios vinculados a la hidratación, el descanso, la recuperación física y hasta el cuidado de la piel . De todos modos, los expertos aconsejan moderar especialmente el consumo de sal y consultar previamente con un profesional de la salud.

Beneficios de combinar miel con sal marina

Dentro del mundo del bienestar natural, la mezcla de miel y sal marina ganó notoriedad por sus múltiples usos. Uno de los más conocidos está relacionado con la hidratación y el rendimiento físico, ya que ayuda a reponer minerales y aportar energía de manera rápida.

Muchas personas la consumen antes o después de entrenar, e incluso la mezclan con agua tibia y limón para preparar una bebida casera similar a las isotónicas deportivas.

Otro de los usos más difundidos tiene que ver con el descanso nocturno. Se cree que la miel puede ayudar a mantener estables los niveles de glucosa durante la noche, mientras que la sal marina favorece el equilibrio mineral del cuerpo. Por eso, algunas personas toman pequeñas cantidades antes de dormir con la intención de lograr un sueño más profundo y reparador.

Además, esta mezcla también se utiliza como tratamiento casero para la piel. Cuando se combinan en proporciones más espesas, la miel y la sal marina funcionan como un exfoliante natural que ayuda a eliminar células muertas y deja la piel más suave.

A esto se suma que ambos ingredientes poseen propiedades antioxidantes y antibacterianas que podrían colaborar con el sistema inmunológico y combatir el cansancio diario.

Cómo preparar la mezcla de la miel y la sal marina

La preparación puede variar dependiendo del objetivo. Para obtener energía e hidratación antes de hacer ejercicio, suele mezclarse una cucharadita de miel natural con una pequeña pizca de sal marina.

En cambio, para favorecer el descanso, muchas personas consumen esa misma preparación antes de acostarse, colocándola debajo de la lengua durante algunos segundos para facilitar una absorción más rápida.

Si la intención es utilizarla para el cuidado de la piel, se recomienda mezclar miel y sal marina en partes iguales hasta formar una pasta espesa. Luego, debe aplicarse sobre la piel húmeda con movimientos suaves para exfoliar y remover impurezas.