FIBRA Prologis acusó que la oferta potencial de FIBRA MTY para adquirir a FIBRA Macquarie omitió costos relevantes por hasta u$s 235 millones, al tiempo que presentó información “cambiante, contradictoria y potencialmente deficiente”, de acuerdo con un evento relevante enviado al mercado. La fibra señaló que el prospecto preliminar presentado por FIBRA MTY ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) contiene inconsistencias en la divulgación de elementos clave para que los inversionistas evalúen la operación. Uno de los principales señalamientos se centró en las comisiones asociadas a la posible remoción del administrador de FIBRA Macquarie, Macquarie Asset Management México. FIBRA Prologis afirmó que FIBRA MTY no divulgó ni estimó estos costos en su folleto de reestructura, pese a que son “significativos” y están contemplados en contratos públicos desde 2012. Además, indicó que aunque FIBRA MTY sostiene que su oferta ya considera estos costos, no explica cómo se cubrirán, por lo que en la práctica serían absorbidos por los tenedores de certificados, reduciendo el valor efectivo de la propuesta. En este contexto, Prologis recordó que su estimación de estos costos asciende a u$s 235 millones, cifra que, aseguró, FIBRA MTY ha reconocido como calculable, pero sin revelar su propio cálculo. Otro punto crítico fue la falta de claridad sobre el proceso de transición operativa en caso de concretarse la adquisición. De acuerdo con Prologis, FIBRA MTY no ha detallado cómo llevará a cabo la internalización de la administración de FIBRA Macquarie, lo que representa un riesgo relevante para los inversionistas. Incluso, citó que el propio prospecto de FIBRA MTY reconoce posibles obstáculos legales, costos adicionales y retrasos en la remoción del administrador actual, así como impactos negativos en el patrimonio y distribuciones. “La remoción del administrador externo podría resultar difícil, costosa o incierta”, advierte el documento de FIBRA MTY, retomado por Prologis. FIBRA Prologis también cuestionó las proyecciones de sinergias de FIBRA MTY, al considerar poco realista que no haya incrementos en gastos generales y administrativos pese a un crecimiento cercano a 150% en los activos. Según sus estimaciones, la operación podría implicar más de u$s 20 millones adicionales en costos, lo que reduciría significativamente o incluso eliminaría las sinergias proyectadas. Frente a estos señalamientos, FIBRA Prologis defendió su oferta pública para adquirir hasta el 100% de FIBRA Macquarie, al destacar que está estructurada para que los costos de terminación del administrador no recaigan en los inversionistas. Asimismo, afirmó que cuenta con un plan de transición definido y acuerdos para garantizar la continuidad operativa tras la operación. La oferta de Prologis vence el 5 de mayo de 2026, sin garantía de extensión, por lo que la firma urgió a los inversionistas a evaluar los riesgos y diferencias entre ambas propuestas.