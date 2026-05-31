La Transportation Security Administration (TSA) cuenta con una serie de normas que los pasajeros deben conocer y respetar antes de viajar a Estados Unidos, con el fin de evitar inconvenientes administrativos que puedan incluso hacerles perder su vuelo. Uno de los aspectos que muchas personas pasan por alto es la lista de artículos que están prohibidos en el equipaje.

En su sitio oficial, el organismo publica un listado actualizado de objetos permitidos y restringidos. Algunos artículos solo pueden transportarse en el equipaje de mano, mientras que otros únicamente están autorizados en el equipaje documentado. Estas medidas responden a protocolos de seguridad y prevención implementados en los aeropuertos.

Alerta aeropuerto: revisarán persona por persona y multarán a quienes lleven este elemento en su valija (foto: archivo).

¿Qué artículos no se pueden llevar en la valija?

Las restricciones oficiales se enfocan principalmente en temas de seguridad. Entre los objetos prohibidos por la TSA en equipaje de mano o documentado se encuentran:

Armas de fuego y municiones, salvo casos autorizados y bajo condiciones específicas.

Explosivos, materiales inflamables y sustancias químicas peligrosas.

Líquidos en recipientes mayores a 100 mililitros, excepto medicamentos y alimentos para bebés.

Objetos punzocortantes o contundentes como navajas, tijeras, herramientas y bates.

Sustancias ilegales conforme a la legislación federal o estatal.

La TSA también indica que los pasajeros deben retirar aparatos electrónicos grandes, líquidos y geles antes de pasar los filtros de seguridad para agilizar las revisiones.

Consecuencias de no cumplir con las normas en los aeropuertos de USA

Las reglas de seguridad aplican para todos los pasajeros que viajan desde o hacia Estados Unidos. Incumplirlas puede provocar retrasos, confiscación de objetos e incluso sanciones.

La TSA explica que las limitaciones sobre líquidos y artículos peligrosos responden a protocolos internacionales para prevenir riesgos en vuelos comerciales.

Los aeropuertos estadounidenses realizan inspecciones aleatorias y utilizan tecnología avanzada para detectar amenazas, con el objetivo de reforzar la seguridad en los viajes aéreos.

¿Qué objetos sí están permitidos en las maletas?

La TSA mantiene una lista actualizada de artículos autorizados en equipaje de mano y documentado. Entre ellos se incluyen:

Teléfonos celulares, laptops y tabletas. Medicamentos y equipos médicos. Alimentos sólidos y bebidas en envases pequeños. Ropa y accesorios, incluyendo Crocs, pijamas y prendas cómodas. Libros, cargadores y objetos personales de uso cotidiano.

La agencia recomienda revisar previamente la lista oficial y consultar las reglas particulares de cada aerolínea para evitar inconvenientes antes del embarque.

Recomendaciones para viajar a Estados Unidos en 2026

Los pasajeros que viajen en Estados Unidos deberán seguir cumpliendo las restricciones relacionadas con artículos peligrosos y sustancias prohibidas.

La TSA pone a disposición de los viajeros el portal “What Can I Bring?”, donde se puede revisar qué artículos están permitidos o prohibidos. Además, recomienda verificar directamente con cada aerolínea las políticas sobre equipaje y vestimenta antes de viajar.

Las autoridades insisten en que respetar las reglas ayuda a agilizar los procesos de seguridad y evita retrasos o sanciones durante el paso por los aeropuertos.