En esta noticia Alistan desinversión de propiedades comerciales

Fibra NEXT avanzó en el proceso regulatorio para concretar la compra de Fibra Macquarie, luego de que la oferta pública de adquisición voluntaria fuera incluida en la sesión extraordinaria del Pleno de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), programada para el próximo 2 de junio de 2026.

La empresa informó que este paso representó un “avance decisivo” para obtener la autorización correspondiente y confirmó que ya fueron atendidos los requerimientos realizados por la autoridad antimonopolio.

De acuerdo con el comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la oferta pública contempla adquirir hasta el 100% de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios emitidos por Fibra Macquarie México.

Fibra NEXT añadió que ya contaba previamente con las autorizaciones corporativas requeridas y con el visto bueno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Alistan desinversión de propiedades comerciales

Como parte del proceso regulatorio, la firma generó compromisos de desinversión posteriores a la operación sobre cuatro propiedades comerciales: City Shops del Valle, Citi Shops Valle Dorado, Multi Plaza Arboledas y MagnoCentro Interlomas.

Estos inmuebles sumaron alrededor de 100,000 metros cuadrados de Área Bruta Rentable (ABR), equivalentes a 3% del ABR total de Fibra Macquarie, detalló la empresa.

Fibra NEXT aseguró que ya recibió interés de terceros para adquirir dichas propiedades, lo que facilitaría el cumplimiento de las condiciones planteadas por las autoridades regulatorias.

“Con este hito, NEXT reafirma que no existe inconveniente para concretar la Oferta Pública en los términos planteados, y que no existiría riesgo de ejecución asociado a las autorizaciones corporativas y regulatorias necesarias para su implementación”, señaló la empresa en el documento.

La compañía aclaró que el comunicado no constituye una oferta o solicitud de compra de valores y reiteró que la operación aún depende de las autorizaciones finales correspondientes.