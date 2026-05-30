Cuatro de los destinos turísticos más visitados de México —Riviera Maya, Los Cabos, Guadalajara y Puerto Vallarta— tienen restricciones de ingreso para ciudadanos extranjeros con pasaporte vencido.

Riviera Maya, Los Cabos, Guadalajara y Puerto Vallarta vedan la entrada a extranjeros con pasaporte vencido: lo que debes saber

Ningún ciudadano extranjero podrá ingresar en el país si su pasaporte presenta una fecha de vencimiento anterior que la del día de viaje. La medida aplica en aeropuertos, puertos marítimos y puntos de acceso terrestre de cada destino.

Las autoridades aclararon que la restricción no distingue nacionalidad: cualquier extranjero, independientemente de su país de origen, quedará impedido de ingresar si porta un pasaporte cuya fecha de vencimiento haya expirado.

En el caso de los ciudadanos estadounidenses, las autoridades recordaron que deben presentar un pasaporte vigente para poder ingresar a México. Si viajan en avión, es obligatoria la libreta de pasaporte (“passport book”), mientras que quienes crucen por tierra también pueden utilizar la tarjeta pasaporte (“passport card”).

Es importante señalar que México no exige actualmente una vigencia mínima de seis meses , pero el documento sí debe mantenerse válido durante toda la duración del viaje.

Pasaporte vencido en México: los extranjeros que viajen a Riviera Maya, Los Cabos, Guadalajara o Puerto Vallarta podrían ser rechazados antes de abordar o al intentar ingresar al país. Fuente: Canva

Por qué los extranjeros con pasaporte vencido no podrán ingresar a México

Las autoridades señalan que el pasaporte es el principal documento de identificación internacional y uno de los requisitos básicos para entrar a México.

Los extranjeros que viajen con un pasaporte vencido se exponen a ser rechazados por las autoridades migratorias al intentar ingresar a México. Sin embargo, en la mayoría de los casos ni siquiera llegan a abordar el avión, ya que las aerolíneas suelen verificar la documentación antes del embarque y pueden impedir el viaje a quienes no cumplan con los requisitos de entrada exigidos por el país de destino .

Además del pasaporte vigente, los funcionarios migratorios pueden solicitar otros documentos, como reservas de hospedaje, boleto de regreso o continuación de viaje y comprobantes que acrediten solvencia económica para cubrir los gastos durante la estancia.

Qué deben hacer los extranjeros con pasaporte vencido antes de intentar ingresar a México

El primer paso es verificar con anticipación la fecha de vencimiento del pasaporte . En caso de que el documento esté expirado, los viajeros deberán iniciar el trámite de renovación correspondiente antes de intentar cruzar la frontera.

Las autoridades migratorias recomiendan no esperar hasta último momento, ya que un pasaporte expirado puede provocar retrasos, restricciones o incluso la negativa de ingreso. Por ello, se aconseja acudir a la embajada o consulado correspondiente para completar la renovación y verificar que toda la documentación esté vigente antes del viaje.