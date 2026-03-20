Fibra MTY y Fibra Uno, a través de FIBRA NEXT, entraron a la competencia por los activos de Fibra Macquarie (FIBRAMQ), en una operación que podría convertirse en una de las consolidaciones más relevantes del sector inmobiliario industrial en México, según un análisis de Barclays. Ambos fideicomisos informaron a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) su intención de participar en el proceso por FIBRAMQ. En el caso de FMTY, la emisora no reveló aún una valuación, la estructura de la transacción ni otros términos. Barclays señaló, sin embargo, que la reciente oferta subsecuente de capital por u$s500 millones fortalece su capacidad financiera para avanzar en una eventual adquisición. Para el banco, una compra de FIBRAMQ sería transformadora para FMTY. La fibra posee cerca de 20 millones de pies cuadrados de activos industriales, frente a los 32 millones de pies cuadrados de Fibra Macquarie. Barclays consideró además que la combinación sería complementaria desde el punto de vista operativo. FMTY opera bajo un modelo de administración interna, mientras que FIBRAMQ mantiene una estructura de gestión externa, aunque con una plataforma operativa propia. Esa configuración, según el análisis, permitiría a FMTY aprovechar la infraestructura ya instalada de Fibra Macquarie para fortalecer sus capacidades operativas. FUNO, por su parte, avanzó con una propuesta más concreta a través de FIBRA NEXT. La oferta contempla adquirir hasta el 100% de FIBRAMQ mediante una combinación de efectivo y capital. Bajo los términos planteados, los tenedores podrían optar por recibir 0.420 CBFIs de Fibra Next por cada certificado de FIBRAMQ o MXN 42 en efectivo por título, con un tope agregado de 11,700 millones de pesos en efectivo. Barclays estimó que la valuación implícita de 40.7 pesos por CBFI se ubica en línea con el precio de mercado, lo que sugiere una propuesta alineada con las condiciones actuales, aunque sin una prima relevante. De concretarse una integración con FIBRA NEXT, el portafolio combinado superaría los 81 millones de pies cuadrados, consolidando el mayor portafolio industrial del país por amplio margen. El principal riesgo de ejecución sigue siendo la cláusula conocida como poison pill en FIBRAMQ, que obligaría al pago anticipado de hasta 10 años de honorarios a su asesor externo. Lo que podría elevar significativamente el costo de la transacción y complicar su ejecución. A eso se suma que Fibra Macquarie ya anunció un acuerdo mediante el cual Macquarie transferirá a Prologis los derechos y obligaciones de su contrato de administración, un movimiento que añade complejidad al proceso. En el mercado, los certificados de FMTY, que cotizan en la BMV, acumulan una baja de 3.3%, a 14.22 pesos por unidad, mientras que FUNO retrocede 3.1%, a 26.63 pesos, de acuerdo con datos de la plaza bursátil.