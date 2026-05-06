Fibra Mty elevó el valor de su oferta pública de adquisición (OPA) por Fibra Macquarie al incrementar el factor de intercambio de 3.00 a 3.20 CBFIs, lo que implicó un precio implícito de MXN$ 51.20 por certificado, de acuerdo con la propia compañía. El fideicomiso detalló que, con este ajuste, los tenedores de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFIs) de Fibra Macquarie recibirían 3.20 CBFIs de Fibra Mty por cada título, considerando un precio de mercado de MXN$ 16 por certificado al 21 de abril de 2026. En términos efectivos, la oferta equivale a MXN$ 49.37 por cada CBFI de Fibra Macquarie, al combinar el componente en efectivo y en certificados, lo que representa una operación total por hasta MXN$ 39,365 millones por el 100% de los títulos en circulación. Como parte de la propuesta, Fibra Mty ofreció a los inversionistas la posibilidad de recibir MXN$ 44 en efectivo por cada CBFI de Fibra Macquarie, con un monto máximo de MXN$ 8,901 millones, equivalente a cerca del 25% de los certificados en circulación al 15 de abril de 2026. La operación contempla adquirir hasta el 100% de los 797.3 millones de certificados en el mercado, mediante una combinación de efectivo y el intercambio de títulos. Tras mejorar las condiciones de la oferta, Fibra Mty extendió el periodo de la OPA hasta el 29 de mayo de 2026, en línea con la regulación del mercado de valores. Además, la compañía anticipó la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio para concretar la operación. Fibra Mty subrayó que los términos de la oferta están planteados sobre una base neta para el inversionista, por lo que el precio ofrecido no considera ajustes relacionados con una eventual remoción del asesor externo de Fibra Macquarie.