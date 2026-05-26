En esta noticia Advierten riesgos y costos de integración

La FIBRA Prologis anunció que su oferta pública de adquisición por hasta el 100% de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios de FIBRA Macquarie no será extendida y concluirá definitivamente este 25 de mayo a las 23:59 horas de la Ciudad de México, al reiterar que se trata de su “mejor y última propuesta”.

En un evento relevante enviado al mercado, FIBRA Prologis indicó que mantuvo un enfoque disciplinado en su estrategia de crecimiento y asignación de capital, por lo que consideró que su oferta ya reflejaba un valor “adecuado y justo” para la transacción.

Advierten riesgos y costos de integración

La empresa explicó que priorizó proteger a sus inversionistas de riesgos significativos y sostuvo que, en caso de que los precios alcanzaran niveles “injustificables”, ni la compañía ni sus tenedores de CBFIs quedarían expuestos.

Además, advirtió que los costos para terminar la relación con el administrador de FIBRA Macquarie y los retos de integración representarían obstáculos importantes.

“Conforme a su deber fiduciario FIBRA Prologis debe actuar de manera prudente en nombre de sus inversionistas y no simplemente buscar escala para sí misma”, señaló la firma en el comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La emisora también agradeció el respaldo de los inversionistas que ya ofrecieron sus certificados dentro de la operación y reiteró su confianza en que la ejecución de su estrategia de largo plazo seguirá impulsando crecimiento en utilidades y rendimientos para sus inversionistas.

FIBRA Prologis añadió que cualquier tenedor de certificados de FIBRA Macquarie interesado en participar en la oferta podrá contactar a Actinver Casa de Bolsa para recibir orientación sobre el proceso.