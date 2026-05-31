La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el programa social “Volver a crecer INDEP-FNDL”, dirigido a productores del sector agrícola con el propósito de ayudarlos a saldar y regularizar las deudas adquiridas con la Financiera de Desarrollo.

La mandataria explicó que alrededor de 70,000 personas aún mantienen adeudos con la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Forestal, institución cuyo cierre fue determinado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

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Además, señaló que durante años diversas empresas recurrieron a prácticas de intimidación contra quienes arrastraban deudas antiguas, motivo por el cual el gobierno decidió impulsar una alternativa que permita apoyar y dar certeza a los afectados.

Operaciones de FNDA en México

La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero atraviesa un proceso de liquidación desde la publicación del decreto de extinción en 2023, quedando el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) como encargado único de dicho procedimiento.

Entre mayo de 2023 y enero de 2025, la institución disminuyó de manera considerable sus operaciones.

Durante este periodo se detectaron diversas irregularidades, entre ellas presuntos casos de extorsión, garantías inexistentes y deficiencias en el manejo de la cartera judicializada. Como respuesta, se implementaron:

Mecanismos de atención personalizada

Supervisión a despachos externos

Acciones legales para sancionar posibles anomalías

Principales lineamientos del programa para productores

Las medidas entran en vigor desde la publicación oficial de las Bases y Lineamientos en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tomando como referencia el saldo vigente a esa fecha.

La información podrá ser entregada al acreditado o a un tercero interesado que presente número de crédito, CURP certificada o identificación oficial vigente.

Esquema para liberar adeudos

El beneficiario deberá acudir personalmente para recibir la carta finiquito del crédito y solicitar la actualización de su historial en el Buró de Crédito.

En caso de existir un juicio en curso, será necesario firmar la adhesión al programa para iniciar el cierre del proceso judicial y, cuando corresponda, liberar las garantías.

Esquema de descuento y reestructura

Las personas interesadas deberán revisar los requisitos legales y las opciones de pago disponibles, además de firmar el convenio de adhesión para acceder a los beneficios.

Una vez liquidado el adeudo, se entregará la carta finiquito, comenzará el proceso de liberación de garantías y se solicitará la actualización de la información crediticia.

Beneficios del programa “Volver a crecer INDEP-FNDL”