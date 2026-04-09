La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una propuesta para ampliar la inclusión financiera en México: permitir que las personas abran cuentas bancarias sin necesidad de contar con Registro Federal de Contribuyentes (RFC). La iniciativa, planteada durante una reciente conferencia mañanera, busca que quienes operan con efectivo puedan integrarse al sistema financiero antes de cumplir con trámites fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La lógica invierte el proceso tradicional, ya que en lugar de registrarse primero ante Hacienda para luego abrir una cuenta, la propuesta apuesta por bancarizar primero y formalizar después. Sheinbaum mencionó las cuentas N2 y N3, categorías de bajo riesgo reguladas por el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Tienen requisitos mínimos y pueden activarse con identificación básica o desde el teléfono. La mandataria fue directa: “Que se pueda abrir una cuenta bancaria sin necesidad de registrarte ante Hacienda, para formalizar la economía. Esto se ha hecho en muchos lugares del mundo.” Según el INEGI, en el cuarto trimestre de 2025 había 32,9 millones de personas en ocupación informal, 494 mil más que en el mismo periodo de 2024. La mayoría opera con efectivo y no tiene RFC. Por ahora, la propuesta no es una iniciativa formal ni está en discusión en el Congreso. Habrá que esperar a cómo evoluciona el planteamiento y si deriva en una reforma regulatoria concreta.