El Gobierno de México pondrá en marcha este 13 de abril la expedición de la Credencial del Servicio Universal de Salud. El documento, coordinado por la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Salud, busca garantizar el acceso a servicios médicos en las principales instituciones públicas del país, sin importar si el portador cuenta con afiliación previa. La credencial tendrá validez como identificación oficial, al nivel del documento electoral o el pasaporte. Su objetivo es crear un expediente médico digital único por persona, eliminar duplicidades en el registro de pacientes y optimizar la distribución de recursos, en especial en las entidades donde opera el IMSS-Bienestar. El Subsecretario Eduardo Clark también anunció que el documento irá acompañado de una aplicación exclusiva para gestionar el acceso al servicio. El registro será escalonado por letra inicial del apellido y por edad, del 13 al 30 de abril, de lunes a sábado entre las 9:00 y las 17:00 horas. Para ubicar el módulo más cercano y saber cuándo corresponde registrarse, los interesados deben consultar el portal de la Secretaría de Bienestar. En total se instalarán 2,898 módulos en todo el país, atendidos por 9,791 operadores. Los mayores de edad deberán presentar: Para menores de 18 años se requiere: En el módulo se realizará la revisión de documentos, firma de consentimiento y toma de fotografía y huellas. La credencial impresa estará lista aproximadamente seis semanas después del trámite y se notificará su entrega vía SMS o llamada desde el número 079. Pasado ese plazo, también estará disponible la versión digital. Con la nueva credencial en mano, el portador podrá recibir atención médica, diagnósticos, medicamentos y estudios en el IMSS, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar. Por ahora no será obligatoria de forma inmediata: según Eduardo Clark, reemplazará gradualmente a los carnets actuales conforme entre en plena vigencia, por lo que ambos sistemas convivirán durante la transición. Para quienes no cuentan con servicios médicos formales, la credencial representa una puerta de entrada directa a la atención pública sin trámites adicionales de afiliación, como parte de una estrategia más amplia para modernizar e integrar el sistema de salud bajo una sola identidad sanitaria.