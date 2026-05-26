La informalidad laboral, es decir, los mexicanos que tienen un empleo que no cumple con las prestaciones mínimas de ley, marcó su primer trimestre más alto desde 2023, al ubicarse en 54.78% al cierre de marzo, de acuerdo con datos del Inegi.

La informalidad se mantiene como el principal impulsor del empleo en México, lo cual resulta una mala noticia, pues aunque la tasa de empleo aumentó 0.93% en el periodo de referencia, lo que significó 552 mil personas adicionales con empleo, el empleo formal desapareció para 31,502 mexicanos, mientras que la informalidad creció 583,153 personas.

Es decir, los empleos informales permitieron compensar los que se perdieron en la formalidad y aumentaron la masa laboral mexicana.

Por condición de formalidad dentro de los sectores económicos, a tasa anual, la población ocupada en la informalidad disminuyó 1.26% en el sector primario, mientras que en el secundario creció 3.45% y en el terciario 2.03%, detalla un análisis de Banco Base sobre el reporte del Inegi.

Por otro lado, dos de los tres sectores económicos registraron un crecimiento en su población ocupada en el empleo formal: el sector primario aumentó 5.24% y el terciario 0.13%, mientras que el sector secundario registró una caída de 1.47%, acumulando seis trimestres consecutivos de caídas anuales en el empleo formal en las actividades secundarias.

Sin embargo, la población desocupada mostró un incremento anual de 4.73%, su mayor incremento anual desde el segundo trimestre de 2021.

Al revisar por sectores económicos, la población ocupada en el campo mexicano, es decir en actividades agrícolas y ganaderas, el desempleo aumentó 0.31%, y acumuló tres trimestres de caídas anuales de forma consecutiva.

Mientras tanto, la industria logró un crecimiento de 0.92%, donde destaca una caída de 3.02% en la industria extractiva y de electricidad.

En las actividades terciarias, la población ocupada muestra un crecimiento anual de 4.51%.

“Con esto, el mercado laboral de México sigue mostrando un deterioro, consistente con el estancamiento económico”, advirtió Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base.