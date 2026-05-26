Cuauhtémoc, Ciudad de México. 25 de mayo 2026. La presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa matutina en el salón de la Tesorería de Palacio Nacional. La acompañan: Iván Escalante, Procurador Federal del Consumidor (Profeco); Violeta Vázquez-Rojas Maldonado, subsecretaria de Ciencia y Humanidades de la Secretaría de Ciencia (SECIHTI); Gerardo Tamayo, director General de Cooperación Institucional y Sectorial · Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación Secihti; Diana Aurora Correa, subdirectora de Diseño Digital y Medios Sociales en la Unidad de Memoria Histórica. Foto: Saúl López Escorcia /Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el programa Cátedras de la Diáspora Mexicana, una iniciativa dirigida a mexicanos que viven en el extranjero y cuentan con doctorado. El objetivo es integrarlos a universidades y proyectos científicos nacionales sin que pierdan su vínculo internacional.

El plan permitirá que académicos, investigadores y especialistas colaboren con instituciones de educación superior en México mediante clases a distancia, asesorías y proyectos de investigación. Además, el Gobierno de Claudia Sheinbaum otorgará apoyos económicos y reconocimiento dentro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.

Cuauhtémoc, Ciudad de México. 25 de mayo 2026. La presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa matutina en el salón de la Tesorería de Palacio Nacional. La acompañan: Iván Escalante, Procurador Federal del Consumidor (Profeco); Violeta Vázquez-Rojas Maldonado, subsecretaria de Ciencia y Humanidades de la Secretaría de Ciencia (SECIHTI); Gerardo Tamayo, director General de Cooperación Institucional y Sectorial · Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación Secihti; Diana Aurora Correa, subdirectora de Diseño Digital y Medios Sociales en la Unidad de Memoria Histórica. Foto: Saúl López Escorcia /Presidencia Saúl López Escorcia /Presidenc

Cómo funcionará el programa Cátedras de la Diáspora Mexicana

La convocatoria oficial estará disponible a partir del 5 de junio y busca aprovechar la experiencia de mexicanos que actualmente trabajan en laboratorios, universidades y centros de investigación de prestigio internacional.

Según la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), miles de especialistas mexicanos desarrollan actualmente investigaciones fuera del país.

Cuauhtémoc, Ciudad de México. 25 de mayo 2026. La presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa matutina en el salón de la Tesorería de Palacio Nacional. Saúl López Escorcia /Presidenc

Podrán participar mexicanas y mexicanos con doctorado.

Deberán realizar investigación o actividades académicas en el extranjero.

El programa incluye colaboración con universidades y proyectos en México.

Se entregará un apoyo económico anual de 45 mil pesos.

El recurso servirá para viajes y asesorías académicas en el país.

Los participantes mantendrán vigencia en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).

Habrá actividades de enseñanza presencial y a distancia.

La presidenta Sheinbaum explicó que el objetivo es fortalecer la educación superior y la investigación nacional, además de abrir nuevas oportunidades laborales en universidades e instituciones públicas. El programa también pretende mantener conectada a la comunidad científica mexicana con el desarrollo tecnológico y humanístico del país.

Fechas, requisitos y proceso de inscripción para participar

Las personas interesadas deberán actualizar su información en la plataforma Rizoma a partir del 26 de junio. Posteriormente, podrán presentar su solicitud para integrarse al programa y participar en proyectos académicos, científicos o tecnológicos impulsados por instituciones mexicanas.

El proceso incluirá evaluación por pares académicos y los resultados se publicarán el 14 de septiembre. La vigencia del programa iniciará en enero de 2027. Las autoridades indicaron que la convocatoria completa y requisitos oficiales estarán disponibles en el portal oficial.