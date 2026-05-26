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La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el programa Cátedras de la Diáspora Mexicana, una iniciativa dirigida a mexicanos que viven en el extranjero y cuentan con doctorado. El objetivo es integrarlos a universidades y proyectos científicos nacionales sin que pierdan su vínculo internacional.
El plan permitirá que académicos, investigadores y especialistas colaboren con instituciones de educación superior en México mediante clases a distancia, asesorías y proyectos de investigación. Además, el Gobierno de Claudia Sheinbaum otorgará apoyos económicos y reconocimiento dentro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.
Cómo funcionará el programa Cátedras de la Diáspora Mexicana
La convocatoria oficial estará disponible a partir del 5 de junio y busca aprovechar la experiencia de mexicanos que actualmente trabajan en laboratorios, universidades y centros de investigación de prestigio internacional.
Según la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), miles de especialistas mexicanos desarrollan actualmente investigaciones fuera del país.
- Podrán participar mexicanas y mexicanos con doctorado.
- Deberán realizar investigación o actividades académicas en el extranjero.
- El programa incluye colaboración con universidades y proyectos en México.
- Se entregará un apoyo económico anual de 45 mil pesos.
- El recurso servirá para viajes y asesorías académicas en el país.
- Los participantes mantendrán vigencia en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).
- Habrá actividades de enseñanza presencial y a distancia.
La presidenta Sheinbaum explicó que el objetivo es fortalecer la educación superior y la investigación nacional, además de abrir nuevas oportunidades laborales en universidades e instituciones públicas. El programa también pretende mantener conectada a la comunidad científica mexicana con el desarrollo tecnológico y humanístico del país.
Fechas, requisitos y proceso de inscripción para participar
Las personas interesadas deberán actualizar su información en la plataforma Rizoma a partir del 26 de junio. Posteriormente, podrán presentar su solicitud para integrarse al programa y participar en proyectos académicos, científicos o tecnológicos impulsados por instituciones mexicanas.
El proceso incluirá evaluación por pares académicos y los resultados se publicarán el 14 de septiembre. La vigencia del programa iniciará en enero de 2027. Las autoridades indicaron que la convocatoria completa y requisitos oficiales estarán disponibles en el portal oficial.