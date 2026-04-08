Una señal positiva comenzó a aparecer en miles de cuentas bancarias en pleno arranque de la temporada fiscal. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó una gran noticia para todos aquellos contribuyentes que hayan iniciado el trámite obligatorio más importante de abril. Mientras avanza la Declaración Anual 2025, crece la expectativa entre quienes ya cumplieron con este proceso. Algunos comenzaron a notar movimientos que reflejan un beneficio directo, lo que ha generado interés sobre quiénes pueden acceder a este dinero. Si bien no se trata de un pago generalizado ni automático para todos, detrás de estos depósitos hay condiciones claras, requisitos específicos y un mecanismo que depende directamente del cumplimiento fiscal de cada persona. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, con corte al 7 de abril, se han autorizado devoluciones por 2 mil 179 millones de pesos correspondientes al saldo a favor del ISR, beneficiando a más de 608 mil contribuyentes. Este dinero proviene del resultado de la Declaración Anual 2025, cuando las deducciones y retenciones superan el impuesto a pagar. En estos casos, el sistema determina un saldo a favor que puede ser devuelto al contribuyente. Un dato clave es el tiempo de respuesta: el SAT está realizando estas devoluciones en un promedio de tres días, muy por debajo del plazo legal de hasta 40 días. Esto ha acelerado el proceso para quienes cumplen correctamente con sus obligaciones fiscales. La Declaración Anual 2025 del SAT debe presentarse entre el 1 y el 30 de abril por personas físicas con ingresos en distintas categorías. No todos están obligados, pero quienes sí deben hacerlo pueden acceder a beneficios si cumplen con los requisitos. Entre los contribuyentes obligados se encuentran quienes perciben ingresos por: Además, uno de los factores clave para obtener un saldo a favor SAT es el uso adecuado de las deducciones personales, que permiten reducir la carga fiscal. Entre las deducciones más comunes se encuentran: Es importante considerar que existe un límite: las deducciones no pueden exceder el 15% de los ingresos anuales o cinco UMA, lo que resulte menor. El SAT recomienda revisar cuidadosamente las facturas, asegurarse de que tengan el RFC correcto y que los pagos se hayan realizado por medios electrónicos. Esto evita rechazos y aumenta las probabilidades de recibir la devolución.