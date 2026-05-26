En esta noticia Estrategia para atracción de inversiones

El Gobierno Federal no tiene prisa para concluir la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC) y el mundo voltea a ver al país como un destino seguro para invertir, debido a cómo ha manejado la revisión del acuerdo comercial, aseguró Altagracia Gómez, coordinadora Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR).

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Al concluir su participación en el IX Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), la CEO de Minsa, destacó los avances de las últimas semanas en política comercial, después de la visita que hizo una delegación mexicana a Canadá, así como por la firma de la modernización del Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea y México (TLCUEM), así como por la visita de la delegación de Estados Unidos, como parte de la revisión del TMEC.

Desde el punto de vista de la empresaria y asesora de la Presidencia de la República, México es el mejor país para invertir.

Estrategia para atracción de inversiones

En este sentido, destacó durante su intervención en el congreso iberoamericano que el país ha facilitado los requisitos para invertir.

“Sabemos que para los empresarios es importante no solo decidir dónde invertir, sino que esa inversión se pueda dar con mayores facilidades. Y por eso planteamos el reto de reducir el tiempo de inversiones por un medio en México de 3 años a 1 año con una de las mayores simplificaciones y digitalizaciones que ha vivido el país”, aseguró.

Para lograrlo, mencionó que el Gobierno Federal plantea cortar a la mitad todos los permisos, al tiempo que se abrieron ventanillas únicas de inversión desde la Oficina de la Presidencia para atender los proyectos prioritarios en México.

Por otra parte, se crearon los Polos del Bienestar, que cuentan con incentivos fiscales a lo que se suma la facilidad de las preaprobaciones para obtener servicios como agua, energía e infraestructura.

“México es el mejor país para invertir. Creemos firmemente que es el momento de México en el mundo”, comentó.

Altagracia Gómez destacó que el país tiene “muchas ganas” de hacer las cosas mejor, de salir adelante y de colaborar con el sector privado para contribuir al desarrollo de México y su bienestar.