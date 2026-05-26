A tan solo un mes de su inauguración, el primer teleférico de Michoacán, ubicado en Uruapan, ya registró el medio millón de pasajeros y generó ingresos por casi diez millones de pesos. El sistema se convirtió en una alternativa clave de movilidad para esta ciudad de más de 300,000 habitantes, caracterizada por sus complicaciones viales.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que el proyecto “se consolida como un ejemplo exitoso de movilidad sustentable en el occidente del país”, al registrar resultados financieros positivos desde sus primeras semanas de operación.

Teleférico de Michoacán Archivo

Ingresos económicos del teleférico de Mochoacán

De acuerdo con las autoridades, 6.4 millones de pesos de la recaudación fueron destinados al pago de operación, energía eléctrica y mantenimiento preventivo, lo que permitió que el sistema de transporte alcanzara un esquema de autosuficiencia financiera desde su arranque.

Ramírez Bedolla destacó que el teleférico no solo funciona como transporte público masivo, sino también como un atractivo turístico que está transformando la movilidad y la experiencia urbana en Uruapan, considerado uno de los municipios con mayor actividad económica del estado.

Con el objetivo de fortalecer los ingresos del proyecto, el mandatario adelantó que próximamente se lanzará una licitación para incorporar publicidad regulada dentro de las instalaciones.

Según explicó, los recursos obtenidos serán destinados exclusivamente al fondo de mantenimiento de largo plazo del sistema.

Ampliación del sistema de transporte público en Michoacán

El avance en la modernización del transporte también se refleja en la adopción de nuevas formas de pago. Hasta el 16 de mayo, se habían vendido 46,771 tarjetas electrónicas de acceso, impulsando así la digitalización y mayor seguridad en el sistema de cobro.

Además, el gobierno estatal confirmó que para finales de este año se prevé inaugurar la primera etapa del teleférico de Morelia, que inicialmente conectará el estadio Morelos con el monumento a Lázaro Cárdenas. La segunda fase, prevista para el próximo año, llegará hasta la zona de Lomas de Santa María.