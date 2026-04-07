El mercado recibió una señal que no pasó desapercibida. En medio de un escenario internacional marcado por tensiones, conflictos geopolíticos y movimientos inesperados, una decisión clave del Banco de México (Banxico) empezó a reconfigurar las expectativas económicas para 2026. Mientras la inflación muestra comportamientos mixtos y la actividad económica evidencia cierta debilidad, el Banco Central llevó a cabo un ajuste en la política monetaria que abre interrogantes sobre quiénes ganan y quiénes pierden en este nuevo contexto. La medida del Banxico, aunque esperada por algunos analistas, llega en un momento donde el entorno global sigue cargado de incertidumbre, con factores externos que podrían alterar cualquier previsión en el corto plazo. El Banco de México (Banxico) decidió reducir en 25 puntos base la tasa de interés de referencia, ubicándola en 6,75% a partir del 27 de marzo de 2026. Esta decisión forma parte de un ciclo de recortes iniciado en respuesta a la evolución reciente de la inflación y la debilidad de la actividad económica. El ajuste se da en un contexto donde la inflación general subió de 3,77% a 4,63% entre enero y marzo, impulsada principalmente por el componente no subyacente. Sin embargo, la inflación subyacente se mantuvo prácticamente sin cambios, lo que influyó en la evaluación del Banco Central. Al mismo tiempo, el contexto global mantiene una situación compleja. El conflicto en Medio Oriente ha generado volatilidad en los mercados financieros, incrementando los precios de materias primas y fortaleciendo al dólar. Además, la Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener sin cambios su tasa, lo que también condiciona el margen de acción en México. En este escenario, el Banco Central consideró que la reducción de la tasa es consistente con la necesidad de mantener una postura monetaria adecuada, sin dejar de atender los riesgos inflacionarios que aún persisten. La baja en la tasa de interés tiene efectos directos sobre distintos sectores de la economía, especialmente en el acceso al crédito y el rendimiento de los ahorros. Por un lado, quienes tienen deudas podrían verse beneficiados, ya que una menor tasa suele traducirse en costos financieros más bajos, facilitando el pago de créditos y estimulando el consumo. Por otro lado, los ahorristas enfrentan un escenario menos favorable. Con tasas más bajas, los rendimientos de instrumentos financieros como depósitos o inversiones conservadoras tienden a disminuir, reduciendo el atractivo del ahorro tradicional. Hacia adelante, el Banxico dejó abierta la posibilidad de nuevos recortes, aunque dependerán de la evolución de la inflación, el tipo de cambio y el contexto internacional. El objetivo sigue siendo claro: lograr que la inflación converja al 3% hacia el segundo trimestre de 2027, en un entorno que aún presenta múltiples desafíos.