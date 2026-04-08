En medio de una ola de mensajes que circulan en redes sociales, una advertencia del Servicio de Administración Tributaria (SAT) comienza a generar inquietud entre contribuyentes. Se habla de visitas casa por casa, de revisiones inesperadas y de operativos que podrían alcanzar a miles de personas. Sin embargo, no todo es como parece. El tema ha cobrado fuerza en los últimos días, especialmente por cadenas virales que alertan sobre inspecciones masivas, bloqueos de cuentas y revisiones automáticas. Esto ha encendido las alarmas entre quienes temen estar en la mira de la autoridad fiscal sin previo aviso. Pero detrás de estas versiones hay matices clave que cambian completamente el panorama. No se trata de un operativo generalizado ni de acciones arbitrarias, sino de un procedimiento legal con condiciones muy específicas que pocos conocen a detalle. La visita domiciliaria del SAT es una facultad legal contemplada en el Código Fiscal de la Federación. Este procedimiento permite a la autoridad fiscal acudir al domicilio registrado de un contribuyente para verificar que cumple con sus obligaciones tributarias. Durante estas revisiones, los funcionarios pueden solicitar documentos contables, facturas, registros financieros o incluso revisar bienes relacionados con la actividad económica. Todo esto tiene como objetivo confirmar que la información declarada sea correcta. Es importante aclarar que estas visitas no son masivas ni ocurren sin motivo. Para llevarse a cabo, deben estar respaldadas por una orden formal, debidamente fundamentada y notificada al contribuyente. Además, responden a criterios de riesgo fiscal previamente definidos. Existen razones específicas por las que el SAT puede realizar una visita domiciliaria a contribuyentes. Estas condiciones están relacionadas con posibles inconsistencias o necesidades de verificación fiscal: Cabe destacar que estas acciones no están dirigidas a un grupo en particular. No existe un operativo enfocado exclusivamente en jubilados, asalariados o pequeños contribuyentes. De hecho, la autoridad ha reiterado que estos sectores no son prioritarios. Además, el SAT ha desmentido categóricamente versiones sobre visitas masivas, cierre automático de cuentas bancarias o la existencia de áreas que vendan bienes como vehículos. Este tipo de información falsa puede generar confusión e incluso facilitar fraudes. Por ello, se recomienda verificar siempre la información en canales oficiales. Es importante resaltar que ninguna medida fiscal entra en vigor sin publicación previa en medios institucionales, como el Diario Oficial de la Federación (DOF) o los portales del propio SAT. En este contexto, entender cómo funciona realmente una visita domiciliaria del SAT es clave para evitar caer en desinformación y, así, poder tomar decisiones con base en hechos y no en rumores.