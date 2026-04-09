Los Planes Personales de Retiro (PPR) se han consolidado como una herramienta para fortalecer el ahorro para la vejez y reducir el pago de impuestos durante la declaración anual, señaló Ricardo Chavero, CEO y fundador de netWorth, en un contexto en el que solo 0.28% de los trabajadores de la Generación Afore que se pensionaron entre 2021 y 2025 logró superar la pensión mínima garantizada. De acuerdo con datos citados por la firma, de los 107 mil 273 trabajadores de la Generación Afore que obtuvieron una pensión en ese periodo, apenas 299 accedieron a una modalidad superior a la pensión mínima, lo que refleja las limitaciones del ahorro obligatorio para el retiro en México y la necesidad de complementar los recursos con esquemas adicionales. En este contexto, especialistas en finanzas personales indicaron que los PPR permiten construir ahorro de largo plazo y al mismo tiempo aprovechar beneficios fiscales inmediatos, especialmente durante la temporada de declaración anual de personas físicas que se realiza en abril. Según el Artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), las aportaciones complementarias para el retiro pueden deducirse de impuestos, lo que convierte a los PPR en una herramienta de planeación financiera con impacto tanto en el presente como en el futuro. En términos prácticos, las personas físicas pueden deducir hasta 10% de sus ingresos anuales acumulables, con un tope máximo equivalente a cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA) al año, que para 2026 representan aproximadamente MXN$ 213, 973. Al disminuir el ingreso acumulable sobre el cual se calcula el impuesto anual, esta deducción puede traducirse en un saldo a favor durante la declaración anual presentada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Además, los especialistas señalaron que los rendimientos generados dentro del plan no pagan ISR mientras permanecen invertidos, lo que permite potenciar el crecimiento del ahorro a través del interés compuesto. La temporada de declaración anual para personas físicas inicia en abril y generalmente concluye a finales de ese mismo mes, por lo que los expertos recomiendan preparar con anticipación la documentación necesaria. Entre los elementos básicos se encuentran el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) actualizado, los recibos de nómina o comprobantes de ingresos, así como las deducciones personales, entre ellas aportaciones a planes personales de retiro, gastos médicos o educativos y, en su caso, declaraciones de años anteriores. Contar con esta información permite maximizar las deducciones fiscales y, en muchos casos, obtener saldo a favor. Para los especialistas, el bajo porcentaje de personas que logra superar la pensión mínima refleja que depender únicamente del ahorro obligatorio del sistema Afore difícilmente garantiza ingresos suficientes durante la jubilación. “Hoy el PPR no debe verse únicamente como un ahorro para el futuro, sino como una herramienta que genera un beneficio tangible en el corto plazo gracias a la deducción fiscal en abril”, afirmó Ricardo Chavero. En este sentido, los expertos coincidieron en que integrar un Plan Personal de Retiro dentro de la estrategia financiera antes del cierre del ejercicio fiscal puede marcar la diferencia entre solo cumplir con la obligación tributaria o aprovechar la declaración anual para fortalecer el ahorro y mejorar la pensión futura.