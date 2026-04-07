El trabajo en plataformas digitales en México atraviesa un momento clave tras la reforma impulsada por el gobierno federal, que busca reconocer y ampliar los derechos laborales de quienes se desempeñan en aplicaciones como Uber, Rappi y DiDi. La medida apunta a reducir la precarización y brindar mayor seguridad a este sector. Hasta ahora, muchos trabajadores operaban sin acceso a prestaciones básicas o mecanismos claros de protección. Con estos cambios, se abre una nueva etapa en la regulación del trabajo digital, con foco en garantizar condiciones más justas. La reforma establece un nuevo marco para el trabajo en plataformas digitales, con el objetivo de ampliar y proteger los derechos laborales de repartidores y conductores, brindándoles mayor respaldo legal frente a un esquema previamente poco regulado. En concreto, incorpora mayores garantías laborales, acceso a información clara sobre sus condiciones de trabajo y mecanismos de protección ante posibles abusos. Esto representa un avance clave para quienes operan en aplicaciones como Uber, Rappi y DiDi. Además, ordena la relación entre las empresas tecnológicas y los trabajadores mediante reglas más claras y equitativas. De esta forma, se busca reducir la informalidad y avanzar hacia condiciones laborales más justas dentro del sector. Con la reforma, los trabajadores de plataformas digitales acceden a un marco de mayor protección laboral. Esto implica el reconocimiento de derechos que antes no estaban contemplados en este esquema. El foco está en mejorar las condiciones de trabajo y ofrecer mayor respaldo frente a posibles situaciones de vulnerabilidad. Se trata de un avance que busca reducir la precarización del sector. Al mismo tiempo, se fortalece la posición de los trabajadores frente a las plataformas. Esto permite avanzar hacia condiciones más justas dentro de un modelo laboral flexible. Las autoridades habilitaron canales oficiales para que los trabajadores puedan conocer el alcance de la reforma y acceder a información actualizada sobre sus derechos. También se encuentra disponible este canal de contacto para resolver dudas específicas, lo que facilita el acceso a asesoramiento directo y personalizado. Mantenerse informado será clave para hacer valer estos nuevos derechos. La difusión de la reforma busca garantizar que los trabajadores puedan ejercer plenamente las protecciones establecidas.