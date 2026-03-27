Febrero marcó el fin de una racha de siete meses de contracción de los empleos formales, pues el Inegi registró un incremento anual de 1.29% de trabajos que tienen prestaciones mínimas de ley. Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, correspondiente al segundo mes de este año, la informalidad cayó ligeramente en relación con enero, al pasar de 54.86% a 54.76%, lo que representó su menor nivel desde noviembre de 2025. En total, 33.01 millones de personas tenían un empleo informal al cierre del segundo mes de 2026. Sin embargo, la tasa de desempleo subió a 2.69%, desde 2.63% de enero, lo que significó el nivel más alto desde noviembre de 2025. Al revisar los empleos generados por cada sector de la economía, la manufactura y la construcción lograron cambiar ligeramente la tendencia negativa que arrastraban de meses anteriores. En general, las actividades secundarias tuvieron un crecimiento de 1.67% en el empleo, donde destaca un alza de 1.51% en la construcción, mientras que en la manufactura el alza fue de 2.47%. Sin embargo, un sector que todavía no logra levantar es la industria extractiva, que fue la que tuvo la mayor caída de empleo, con una contracción de 13.21%. Por otra parte, el sector primario también tuvo una disminución de empleos, con una reducción anual de 1.81%. En las actividades terciarias la población ocupada muestra un crecimiento anual de 2.53%. De acuerdo con el Inegi, la mayor parte de la población con un empleo en el país gana de un salario mínimo para abajo, pues representan 46.9% del total de las personas con empleo. En total, en febrero, 28.2 millones de personas reportaron ganar hasta un salario mínimo, lo que representó un incremento de casi 500 mil empleados en relación con febrero del año pasado. Además, las personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos se ubicaron en 30.5% de la población con empleo, por lo que 77.4% de los mexicanos con empleo perciben menos de MXN $19,200 mensuales. El único segmento salarial que registró una caída fue el de más de 5 salarios mínimos, que pasó de 491,336 personas en febrero de 2025 a 463,455 en el mismo mes de este año.