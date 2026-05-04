La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que habrá suspensión de clases que, en algunos casos, se extenderá hasta el martes 5 de mayo para alumnos de educación básica, dependiendo de la organización de cada escuela y de las decisiones familiares. Tras el fin de semana largo del Día del Trabajador, este se convierte en el primer puente del mes. En el ámbito educativo, la SEP confirma la suspensión de actividades en escuelas de nivel básico, lo que en la mayoría de los estados genera un descanso de tres días, retomando clases este lunes 4 de mayo. A este descanso se suma el martes 5 de mayo, fecha en la que también se suspenden clases por la conmemoración de la Batalla de Puebla. Esto brinda la posibilidad de un feriado puente para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. En algunos casos, si se decide no asistir el lunes 4, el receso podría abarcar desde el viernes 1 hasta el martes 5, regresando a clases el miércoles 6 de mayo. Según diversos reportes, la decisión de extender este periodo puede variar entre escuelas y familias. Existen además excepciones a nivel estatal. Por ejemplo, en Aguascalientes el calendario escolar se ajusta por la Feria Nacional de San Marcos, lo que amplía el periodo sin clases desde el 20 de abril e incluye fines de semana y días festivos, acumulando hasta 17 días consecutivos de descanso para estudiantes de esa región. La SEP también indica que, aunque existe un calendario nacional, cada estado puede hacer ajustes según sus propias celebraciones o disposiciones oficiales, por lo que recomienda consultar la información local para confirmar posibles cambios. En total, la Ley Federal del Trabajo contempla nueve días de descanso obligatorio en 2026, entre ellos el 1 de mayo. Por su parte, el calendario escolar 2025-2026 incluye varios puentes, aunque el de mayo destaca por la posibilidad de combinar dos fechas clave -el Día del Trabajo y el 5 de mayo-, lo que permite un periodo de descanso más amplio para estudiantes de educación básica. A estas fechas se le suma el Día del Maestro, el cual se celebra el próximo 15 de mayo. En esta fecha se suspenden las clases en educación básica -preescolar, primaria y secundaria- como reconocimiento a la labor docente. Sin embargo, no se trata de un día de descanso obligatorio según la Ley Federal del Trabajo para otros sectores laborales.