La Secretaría de Marina y laArmada de México ha iniciado un procedimiento de reclutamiento a nivel nacional, dirigido tanto a hombres como a mujeres que deseen formar parte de sus filas a través de formación académica militar, en un esfuerzo por consolidar su representación operativa y profesional en todo el territorio nacional. Las convocatorias 2026 para el acceso a los Establecimientos Educativos Navales se encuentran en trámite de publicación, abarcando carreras profesionales y técnico-profesionales, que ofrecen una formación integral, disciplina militar y preparación especializada para cumplir funciones estratégicas en mar, aire y tierra. De acuerdo con la información oficial ofrecida por las Fuerzas Armadas de México, todos los procedimientos de ingreso son directos, presenciales y sin costo alguno. Los aspirantes pueden consultar el Directorio de Mandos Navales para localizar las instalaciones más cercanas a su localidad y recibir asesoría personalizada a lo largo del proceso. La Secretaría de Marina destacó que estas carreras permiten a los egresados integrarse como oficiales o técnicos navales, con oportunidades de desarrollo profesional, estabilidad laboral y la posibilidad de servir al país en tareas de seguridad, apoyo a la población y defensa nacional. El reclutamiento contempla programas educativos orientados a la operación de buques, aeronaves y unidades terrestres, así como a la atención médica, logística y tecnológica de la institución, con el objetivo de formar personal altamente capacitado para responder a las necesidades de la Armada de México. A nivel técnico profesional se presentan programas en Administración e Intendencia Naval, Electrónica Naval, Informática Naval, Combustión Interna y Sistemas de Propulsión, Electricidad y Refrigeración, así como Mecánica de Aviación Naval, orientados al mantenimiento y operación de sistemas estratégicos. Entre las opciones a nivel profesional figuran Ingeniería en Sistemas Navales, Ingeniería Aeronaval, Ingeniería en Hidrografía, Médico Cirujano Naval y Enfermería Naval, ofrecidas en instituciones como la Heroica Escuela Naval Militar y escuelas del Servicio de Sanidad Naval.