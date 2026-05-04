Los bancos en México se encuentran en proceso de adaptación para llevar a cabo transformaciones relevantes en las transacciones en efectivo. Desde la segunda mitad de 2026, la realización de operaciones con montos elevados exigirá procedimientos de verificación adicionales, con el objetivo de salvaguardar a los usuarios y luchar contra actividades financieras inusuales. En detalle, el cambio en el sistema bancario tiene como objetivo el aumento de trasparencia en las transacciones, prevención de delitos económicos y refuerzo en el compromiso con la seguridad financiera. Conoce los detalles a continuación y evita problemas con el dinero. A partir del primero de julio de 2026, toda persona que pretenda depositar o retirar sumas que excedan los 140,000 pesos en efectivo estará obligada a presentar documentación adicional. Las entidades bancarias requerirán una identificación oficial vigente junto con al menos un dato biométrico del cliente. La Asociación de Bancos de México ha establecido este umbral como un punto de inicio para fortalecer los mecanismos de prevención del fraude. El propósito es asegurar que cada operación significativa quede debidamente registrada y vinculada a una identidad validada. Los datos biométricos pueden abarcar huellas dactilares, reconocimiento facial o escaneo de iris, según la tecnología que cada banco decida utilizar. Este requisito será aplicable tanto a operaciones realizadas en sucursales físicas como en cajeros automáticos que cuenten con esta tecnología. Las autoridades estadounidenses identificaron presuntas irregularidades en algunas instituciones financieras del país, lo que generó sanciones millonarias por parte de reguladores nacionales. El contexto detrás de estas nuevas políticas está relacionado con investigaciones internacionales y señalamientos recientes sobre el uso del sistema financiero para operaciones ilícitas. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores aplicó multas superiores a los 185 millones de pesos a tres entidades financieras tras detectar fallas en sus protocolos de prevención. Estos acontecimientos aceleraron la adopción de medidas más estrictas en todo el sector bancario. El presidente de la Asociación de Bancos de México señaló que estas recomendaciones superan lo que actualmente exige la regulación vigente. La intención es posicionar a México como referente en transparencia financiera mediante el uso de plataformas tecnológicas de intercambio de información en tiempo real, convirtiéndose en uno de los primeros países en adoptar este tipo de sistemas.