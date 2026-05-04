La Ley Federal del Trabajo (LFT) de México establece cada año cuáles son los feriados considerados no laborables. Estos se traducen en días de descanso obligatorio para todos los trabajadores y trabajadoras del país. Sin embargo, existen otras festividades dentro del calendario que también son importantes de recordar por lo que representan en la historia y en la memoria colectiva de la sociedad, como la La Fiesta de San Marcos se celebra el 25 de abril en México en honor a San Marcos Evangelista, el santo patrono de varias comunidades del país. Esta festividad, especialmente significativa en lugares como Aguascalientes, es una oportunidad para que las comunidades refuercen sus lazos y mantengan vivas las tradiciones culturales que han sido transmitidas a lo largo de los años. Las familias se involucran en actividades que van desde procesiones religiosas hasta celebraciones comunitarias, reflejando la importancia de la unión y la identidad compartida. Los orígenes de esta celebración se encuentran en la tradición cristiana, introducida en México durante la época colonial. Con el paso del tiempo, la Fiesta de San Marcos ha evolucionado en una celebración comunitaria llena de actividades culturales, destacando la Feria Nacional de San Marcos, un evento característico que atrae a miles de visitantes cada año. Durante esta feria, se realizan diversas actividades como conciertos, corridas de toros y exposiciones que representan la riqueza cultural de la región. Además de las festividades públicas, la devoción religiosa es un pilar fundamental de la Fiesta de San Marcos. Durante el 25 de abril, las comunidades participan en procesiones y misas que expresan gratitud hacia el santo, buscando su intercesión y protección. Estas prácticas espirituales, combinadas con celebraciones culturales, refuerzan el sentido de comunidad y aseguran que esta tradición perdure en el tiempo, manteniendo su significado en la vida cotidiana de los mexicanos. Asiste a la misa y procesión en honor a San Marcos, llevando flores y pidiendo la bendición para los campos y los animales. Comparte una comida familiar con platos típicos, pan bendito y decoraciones alusivas a la Fiesta de San Marcos. Únete a actividades comunitarias, apoya obras solidarias y transmite a los jóvenes la historia y tradiciones del santo. Para finalizar, es necesario tener presente que los festivos no solo son días para descansar, sino que también tienen una importante función social y cultural que nos permiten reflexionar sobre nuestra historia, fortalecer las costumbres y construir una identidad colectiva.