La Ley Federal del Trabajo (LFT) de México establece cada año cuáles son los feriados considerados no laborables. Estos se traducen en días de descanso obligatorio para todos los trabajadores y trabajadoras del país. Sin embargo, existen otras festividades dentro del calendario que también son importantes de recordar por lo que representan en la historia y en la memoria colectiva de la sociedad, como el El Día del Niño se celebra en México para conmemorar la importancia de la infancia en la sociedad. Es una oportunidad para que las escuelas organicen actividades especiales, como juegos, concursos y presentaciones artísticas, que permiten a los niños disfrutar de un día lleno de diversión y mostrar sus talentos. Esta festividad se convierte en una ocasión memorable, ondeando un ambiente de alegría entre compañeros y amigos. Las comunidades también se involucran en esta celebración, transformando parques y plazas en espacios festivos con eventos gratuitos. Espectáculos de payasos, teatro y juegos inflables llenan de color y felicidad los espacios públicos, fomentando un sentido de unión y celebración familiar. Así, el Día del Niño se convierte en una festividad que trasciende las aulas, involucrando a toda la comunidad en la creación de momentos inolvidables para los más pequeños. Además de las festividades, el Día del Niño es un momento para reflexionar sobre los derechos de la infancia. Organizaciones promueven campañas que abordan la educación, salud y bienestar de los niños, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y asegurarles un futuro próspero. Este día reitera el compromiso de la sociedad hacia el bienestar infantil, creando un ambiente donde cada niño puede ser amado, protegido y respetado. Para celebrar el Día del Niño en casa, organiza juegos, manualidades y un picnic sencillo; deja que elijan la música y las actividades. En la comunidad, planea una mini feria con cuentacuentos, teatro o títeres y deportes; invita a bibliotecas y museos a ofrecer talleres gratuitos. Para conmemorarlo, conversen sobre sus derechos y el buen trato y sumen un gesto solidario: donar juguetes, libros o tiempo a organizaciones de infancia. Para finalizar, es necesario tener presente que los festivos no solo son días para descansar, sino que también tienen una importante función social y cultural que nos permiten reflexionar sobre nuestra historia, fortalecer las costumbres y construir una identidad colectiva.