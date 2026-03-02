El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) encendió las alertas en 2026 tras detectar un aumento en los casos de rechazo de pensiones Ley 73 por irregularidades en el historial laboral de los trabajadores. Esta situación afecta principalmente a quienes buscan mejorar su retiro mediante la Modalidad 40, pero cometen errores que pueden invalidar su solicitud. La pensión IMSS Ley 73 es una de las más valoradas en México porque su cálculo se basa en el salario promedio de los últimos años y en las semanas cotizadas, lo que permite obtener montos más altos que otros regímenes. Esto ha llevado a miles de trabajadores a intentar incrementar estos factores antes de jubilarse, no siempre por las vías correctas. El instituto intensificó sus mecanismos de supervisión y detectó prácticas irregulares que se han convertido en la principal causa de cancelaciones y pérdidas económicas para quienes buscan retirarse bajo este esquema en 2026. La Modalidad 40 es un esquema legal que permite realizar aportaciones voluntarias para mejorar el salario base de cotización. El problema surge cuando se intenta “reactivar” derechos mediante simulaciones laborales: darse de alta a través de gestores, cooperativas fantasma o familiares sin que exista una relación laboral real. Aunque estos registros pueden parecer válidos, el IMSS los considera fraudulentos. En 2026, cruza información con el SAT, revisa recibos de nómina timbrados y utiliza herramientas tecnológicas para detectar inconsistencias. Si encuentra irregularidades, puede invalidar semanas cotizadas, cancelar aportaciones o rechazar por completo la solicitud. Las consecuencias pueden ser graves: desde perder el derecho a la pensión esperada y acceder solo a la mínima garantizada, hasta enfrentar exigencias de devolución de servicios médicos o procedimientos legales por fraude. Para evitarlo, especialistas recomiendan la Modalidad 10, una opción válida para trabajadores independientes que permite mantener derechos sin riesgos. También es clave conservar contratos, recibos de nómina y comprobantes de pago que respalden la actividad laboral real ante cualquier revisión del instituto.