El Servicio de Administración Tributaria (SAT) En las primeras semanas del año, comenzó a circular una versión que encendió las alarmas entre millones de usuarios del sistema financiero. Mensajes en redes sociales y notas replicadas sin contexto hablaban de un supuesto congelamiento masivo de cuentas bancarias, atribuido directamente a una nueva facultad del SAT. El temor se expandió con rapidez.

La preocupación no fue menor. Para muchos clientes de bancos, la idea de un bloqueo inmediato por presuntos adeudos fiscales o movimientos irregulares generó incertidumbre y desconfianza. La narrativa apuntaba a un endurecimiento silencioso de los controles, especialmente durante enero.

Sin embargo, detrás de esa alarma generalizada había un dato clave que no se estaba diciendo. La información circulaba sin respaldo legal ni confirmación oficial, lo que obligó al Gobierno y al SAT a fijar una postura clara para frenar la desinformación.

Congelamiento masivo de cuentas bancarias y SAT: qué aclaró el organismo

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) desmintió de forma tajante que exista una “atribución extraordinaria” para congelar masivamente cuentas bancarias. Según explicó, no tiene facultades para realizar bloqueos generales a personas con supuestos adeudos fiscales, como se difundió en algunas publicaciones.

El SAT desmintió de forma tajante que exista una “atribución extraordinaria” para congelar masivamente cuentas bancarias. (Foto: Archivo).

Además, el SAT aclaró que no incrementa fiscalizaciones en el mes de enero ni actúa de manera arbitraria contra los clientes de bancos. Tampoco ejecuta bloqueos inmediatos por presuntos incumplimientos o irregularidades en movimientos bancarios, desmontando uno de los puntos más alarmantes del rumor.

El SAT alerta sobre otros rumores: ¿qué pasará con las tandas?

En la misma línea de comunicados que emitió el SAT, se desmintió uno de los rumores que se instalaron con mayor fuerza entre los contribuyentes y ahorradores de México.

Se trata de un esquema de ahorro informal en el que un grupo de personas se organiza para aportar la misma cantidad de dinero en plazos previamente establecidos. Una persona se encarga de revisar que todos hagan sus aportaciones y de entregar el dinero en fechas determinadas, turnadas a cada uno de los participantes

Concretamente, el organismo recaudador desechó todas las versiones que hablaban de fiscalizaciones y multas contra quienes realizaban este tipo de práctica. El organismo explicó que no existen operativos de vigilancia dirigidos a este tipo de recursos ni programas diseñados para auditar esta práctica.

Desde el SAT han remarcado que las tandas no son, ni serán, un objetivo de fiscalización. Se trata de un mecanismo de ahorro popular que no encuadra dentro de los esquemas que actualmente monitorea la autoridad tributaria, y sobre el cual no hay ningún subprograma activo de seguimiento.