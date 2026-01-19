La Declaración Anual de Impuestos constituye uno de los trámites más importantes que deben realizar las personas morales y físicas durante la primera parte del año.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) establece, en este sentido, no sólo las fechas límites para llevar a cabo la gestión, sino también los documentos esenciales que deben reunir para poder completarla de manera exitosa.

¿Quiénes tienen tiempo de presentar la Declaración Anual de Impuestos hasta el 19 de enero?

A comienzos del corriente mes, el SAT invitó formalmente a las personas físicas y morales a presentar la Declaración Anual de Impuestos, una gestión obligatoria que tiene como propósito rendir cuentas ante la autoridad fiscal sobre los ingresos obtenidos durante un ejercicio fiscal.

El SAT confirmó datos esenciales para personas morales que busquen tramitar la Declaración Anual de Impuestos hasta el 19 de enero. (Foto: Archivo).

Desde la entidad recaudadora anunciaron que el período para que las personas morales la presenten se mantiene vigente entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026 .

Cabe destacar que los plazos varían según la categoría de las empresas:

Hasta el 19 de enero : las sociedades que se encuentren en periodo de liquidación deberán presentar la declaración del ejercicio por liquidación.

Hasta el 16 de febrero : las personas morales sin fines de lucro.

Hasta el 31 de marzo: los demás regímenes establecidos en el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).

¿Cuáles son los 2 datos esenciales con los que deben contar las personas morales?

Las personas morales que busquen presentar la Declaración Anual de Impuestos (no sólo para quienes deban realizar la gestión antes del 19 de enero, sino también para el resto de las empresas), necesitarán contar con 2 datos esenciales:

e.firma Servicio de banca electrónica.

Esta última cuestión es de suma importancia ya que en caso de obtener un saldo a cargo, el pago debe realizarse mediante transferencia a través de bancos autorizados para el cobro de contribuciones federales.

¿Cómo puedo modificar los ingresos en caso de requerirlo?

El SAT establece para quienes deban modificar los ingresos o cualquier otro dato precargado, la presentación de declaraciones complementarias.

Si el organismo detecta que existe un saldo a cargo, la actualización de la información será visible 48 horas después del pago. Si el saldo es en ceros, tardará 24 horas en reflejarse.